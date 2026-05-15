Die "Paula" ist gegangen: DDR-Kult-Star Angelica Domröse ist tot

Berlin - Große Trauer um einen DDR-Kult-Star: Angelica Domröse ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Angelica Domröse ist im Alter von 85 Jahren gestorben. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wie "Superillu" bei Instagram mitteilte, soll die am 4. April 1941 in Ost-Berlin geborene Schauspielerin friedlich eingeschlafen sein.

Domröse spielte 1973 die Rolle der Paula in dem DEFA-Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula" und avancierte an der Seite von Winfried Glatzeder (81) zum Star des DDR-Kinos.

Die Darstellerin wurde 1958 bei einem Casting entdeckt und absolvierte anschließend bis 1961 die Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam. Im Anschluss gehörte sie bis 1966 dem Berliner Ensemble an, bevor sie an die Volksbühne Berlin wechselte, an der sie bis 1979 agierte.

Nachdem sie im November 1976 die Protestresolution gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann (89) aus der DDR unterzeichnete, konnte sie ihrer Arbeit immer weniger nachkommen. 1980 siedelte sie schließlich gemeinsam mit ihrem Ehemann Hilmar Thate (†85) in die Bundesrepublik über.