Deutsches OnlyFans-Busenwunder findet keinen Mann und gibt überraschende Einblicke

Frankfurt am Main - Eine erfolgreiche Erotik-Karriere, ein Luxusleben - unter anderem in Miami und Dubai - sowie ein prall gefülltes Konto, aber kein Mann. Das ist das Dilemma, welches OnlyFans-Star Yvonne Bar (30) bereits seit Längerem durchleben muss. Woran das liegen könnte, weiß die gebürtige Frankfurterin ziemlich genau.

Einige ihrer Lebensumstände, behauptet sie zu wissen, scheinen diesem Wunsch aber zusätzlich im Weg zu stehen. So sei nicht nur die Tatsache, dass sie auf OnlyFans ihr Geld verdiene (immerhin rund 120.000 Euro monatlich) immer wieder ein Grund für die Herren der Schöpfung, Abstand von einer innigeren Verbindung zu nehmen.

Zwar habe es immer wieder Dates mit Männern gegeben, mehr als etwas Freundschaftliches habe sich hieraus aber bislang nicht entwickelt. Auf lockere Bettgeschichten steht die ehemalige Bankmitarbeiterin übrigens nicht. Yvonne sucht "etwas von Substanz, kein Hin und Her. Etwas Richtiges", wie sie weiter verriet.

Dort sei sie aber wohl aufgrund ihres Backgrounds als Erotik-Model abgelehnt worden. Zudem besuche sie bewusst hin und wieder ein gemischtes Fitnessstudio, auch wenn ihr eigentliches Gym nur für Frauen angedacht sei. Der Erfolg hielt sich aber in Grenzen.

Dabei ist es keinesfalls so, dass die einst so bieder daherkommende Deutsche nicht einiges versuchen würde, um ihren Seelenverwandten zu finden. Der Bild-Zeitung berichtete sie im Interview, dass sie sich bereits vergeblich beim Promi-Tinder-Ableger "Raya" registriert habe.

Die gebürtige Frankfurterin, die unter anderem auch in Miami und Dubai lebt, gibt ihren Traum von Heirat und Kindern aber keineswegs auf - und verriet nebenher einige überraschende Details über ihr Privatleben. So sei sie "ja gar kein Party-Typ" und auch Outfit-technisch halte sie sich in der Öffentlichkeit eher zurück.

Ob all diese Vorzüge am Ende doch noch dafür sorgen, dass Yvonne ihren "Mr. Right" findet, wird sich zeigen.