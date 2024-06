Familien-Zuwachs erobert Herz von "Höhle der Löwen"-Star: "Frisch gebackener Doppel-Opa"

Carsten Maschmeyer (65, r.), an der Seite seiner Frau Veronica Ferres (59), ist zum zweiten Mal Großvater geworden. © Felix Hörhager/dpa

Sein Sohn Marcel (34) und seine Schwiegertochter Marie (31) wurden im Mai zum ersten Mal Eltern. Auf seinem Instagram-Kanal teilte Maschmeyer nun das junge Familienglück und zeigte sich erstmals mit Enkelkind Nummer zwei.

"Unsere Familie Maschmeyer hat wundervollen Zuwachs bekommen! 😊🙏🏼", schrieb der 65-Jährige in einem Beitrag, zu dem er zwei Fotos von sich und dem Nachwuchs zeigte.

Anschließend wandte er sich an die Eltern: "Lieber Marcel und liebe Marie, Veronica, ich und der Rest der Familie könnten nicht glücklicher über die Ankunft unseres neusten Familienmitglieds sein."

Und wie es wohl so Usus in der Familie ist, fängt der Name des Kindes mit zwei ganz bestimmten Buchstaben an. "Genau wie meine Söhne MArcel und MAurice und meine Schwiegertochter MArie trägt auch unser neuestes MAschmeyer-Familienmitglied die Anfangsbuchstaben „MA“: Malia. 🤩", erklärte Maschmeyer, dessen Herz seine Enkelin im Sturm erobert hatte.