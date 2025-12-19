Diamant-Klunker: Ronaldos Frau präsentiert luxuriösen Verlobungsring

Riad (Saudi-Arabien) - Er ist auffällig, luxuriös und wird auf ihrem Instagram-Account heiß diskutiert. Georgina Rodríguez (31), Ehefrau von Cristiano Ronaldo (40), sprach am Mittwoch in einem Interview mit dem Magazin " Elle " erstmals über ihren prachtvollen Verlobungsring. Dabei sei das Diamant-Accessoire laut dem argentinisch-spanischen Model weniger ein "Luxussymbol" - es stehe für ihren gemeinsamen Lebensweg.

Nach einem prunkvollen Verlobungsring folgt für Georgina Rodríguez (31) und ihren Mann Cristiano Ronaldo (40) nun eine "einfache" Hochzeit. © Fotomontage/Instagram/georginagio

Der 40-Jährige lernte die Schönheit ganz zufällig 2016 in einem Gucci-Store in Madrid kennen. Dort arbeitete die heute 31-Jährige als Verkäuferin. "Es war Liebe auf den ersten Blick", erklärte Rodríguez in einem früheren Gespräch mit "Elle". Daraufhin trafen sich die beiden privat und wurden ein Liebespaar.

Es dauerte fast zehn Jahre, bis der Fußballprofi seiner langjährigen Partnerin die Frage aller Fragen stellte - diesen Sommer war es dann so weit. "Während des Antrags habe ich kaum auf den Ring geachtet", gab das Model offen in dem Interview zu. Erst später sei ihr bewusst geworden, wie außergewöhnlich das Schmuckstück sei.

Wie "Elle" berichtete, sei das goldene Accessoire Schätzungen zufolge der kostbarste Verlobungsring im prominenten Umfeld. Für Rodríguez liege der wahre Wert woanders. "Der Ring symbolisiert eine lange Beziehung, gemeinsame Entscheidungen und das Familienleben mit fünf Kindern", erzählte sie.