"Affe auf Bike" wehrt sich gegen "Arsch hinhalten"-Vorwürfe

Timmersiek - Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (25) veröffentlichte Tipps zu Reisen ohne Geld und erntete unschöne Kommentare. Jetzt wehrt sie sich gegen die geschmacklosen Vorwürfe.

Ann-Kathrin Bendixen (25) reiste ohne Geld um die Welt und wollte ihren Followern Tipps geben. © Instagram/affe_auf_bike

Stundenlang habe sie an dem Post gesessen, um den Followern Ratschläge an die Hand zu geben und den ein oder anderen dazu zu motivieren, eine Reise zu starten.

Am Donnerstag musste sie dieses Thema noch einmal aufgreifen. Nicht etwa, weil ihr noch weitere Hacks in den Sinn gekommen sind, sondern wegen der sinnlosen Kommentare und Nachrichten einiger User.

Man würde ihr schreiben, dass es als hübsche Frau einfach sei, ohne Geld zu reisen und ihr fiese Vorwürfe machen, berichtete sie in ihrer Instagram-Story.

Das Geld, das sich heute auf ihrem Konto befinde, habe sie ihrer Meinung nach "ehrenvoll verdient".

"Ich habe das Geld verdient durch Kooperationen, hinter denen ich jedes Mal gestanden habe. Durch Motorradfahren, durch mein Buch, was ich geschrieben habe, durch Zeitschriften, für die ich geschrieben habe", zählte die 25-Jährige auf.

"Aber welche Bereiche es nicht gibt, sind Nacktheit, (...) auf meinen Reisen mit irgendwelchen Männern schlafen, Arsch hinhalten, was auch immer ihr da teilweise schreibt", wehrte sich die Influencerin.