Elle Fanning lüftet schlüpfriges Geheimnis um Jack Black: "Sex auf zwei Beinen"
Los Angeles (USA) - Ein überraschendes Geständnis der Schauspielerin Elle Fanning (27) sorgte für ordentlich Schmunzeln. In einem Lügendetektor-Interview mit dem Magazin "Vanity Fair" bekannte sich die Berühmtheit öffentlich dazu, für den deutlich älteren Kollegen Jack Black (56) zu schwärmen.￼
Während des Gesprächs mit ihrer Schwester Dakota Fanning (31) gab die US-Amerikanerin zu, dass die beiden regelmäßig in einem Gruppenchat darüber diskutieren, wie attraktiv sie den Komiker und Schauspieler finde. Im Laufe des Interviews bezeichnete die 27-Jährige den "Gullivers Reisen"-Darsteller als "den heißesten Mann, den ich je gesehen habe". Scherzhaft fügte sie hinzu, dass er "Sex auf zwei Beinen" sei.
Während der Promo-Tour des neuen Kinofilms "Anaconda", in dem Black die Hauptrolle spielt, wurde ihm die pikante Aussage vorgespielt. Daraufhin erklärte er, dass Fanning wohl unter dem Gegenteil von Körperdysmorphie (eine Störung, "bei der Menschen sich selbst als unattraktiv wahrnehmen, obwohl sie es objektiv nicht sind", erklärte Black) leide.
Der "Peaches"-Interpret scherzte und erklärte, er selbst sei für die "The Great"-Darstellerin eine "hübsche Kreatur", obwohl er sich eher als "Kobold-Gremlin"beschreibe. ￼￼
Trotz Schwärmerei: Der "Anaconda"-Darsteller und seine Frau nehmen es mit Humor
Bereits bei den "Golden Globe Awards" 2024 sorgte die 27-Jährige während eines Interviews und einer gemeinsamen Begegnung mit Black für Aufsehen, berichtete "The Express Tribune".
Damals bezeichnete Fannings Partner Gus Wenner (35) den "Nacho Libre"-Star spaßeshalber als ihren sogenannten "Hall Pass" - die eine Person, bei der in einer Beziehung eine harmlose Schwärmerei erlaubt sei.
Black und seine Ehefrau Tanya Haden (54), mit der er seit 2006 liiert ist, nahmen den Kommentar der jungen Hollywood-Bekanntheit mit Gelassenheit und Humor. Fanning selbst gestand später lachend, wie rot sie bei dem Treffen geworden sei. ￼
Titelfoto: Fotomontage/PRESLEY ANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP/KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP