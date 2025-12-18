Elle Fanning lüftet schlüpfriges Geheimnis um Jack Black: "Sex auf zwei Beinen"

Los Angeles (USA) - Ein überraschendes Geständnis der Schauspielerin Elle Fanning (27) sorgte für ordentlich Schmunzeln. In einem Lügendetektor-Interview mit dem Magazin " Vanity Fai r " bekannte sich die Berühmtheit öffentlich dazu, für den deutlich älteren Kollegen Jack Black (56) zu schwärmen.￼

Elle Fanning (27) ergatterte ihre erste Filmrolle 2001 - mit gerade einmal drei Jahren. © PRESLEY ANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Während des Gesprächs mit ihrer Schwester Dakota Fanning (31) gab die US-Amerikanerin zu, dass die beiden regelmäßig in einem Gruppenchat darüber diskutieren, wie attraktiv sie den Komiker und Schauspieler finde. Im Laufe des Interviews bezeichnete die 27-Jährige den "Gullivers Reisen"-Darsteller als "den heißesten Mann, den ich je gesehen habe". Scherzhaft fügte sie hinzu, dass er "Sex auf zwei Beinen" sei.

Während der Promo-Tour des neuen Kinofilms "Anaconda", in dem Black die Hauptrolle spielt, wurde ihm die pikante Aussage vorgespielt. Daraufhin erklärte er, dass Fanning wohl unter dem Gegenteil von Körperdysmorphie (eine Störung, "bei der Menschen sich selbst als unattraktiv wahrnehmen, obwohl sie es objektiv nicht sind", erklärte Black) leide.

Der "Peaches"-Interpret scherzte und erklärte, er selbst sei für die "The Great"-Darstellerin eine "hübsche Kreatur", obwohl er sich eher als "Kobold-Gremlin"beschreibe. ￼￼