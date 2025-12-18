Fans irritiert: Das sagt Elon Musk zu Sydney Sweeneys Brüsten
USA - Nachdem Schauspielerin Sydney Sweeney (28) mit einem atemberaubenden Look auf dem roten Teppich begeisterte, sorgte ein Kommentar von Tesla-CEO Elon Musk (54) für Irritation.
Bei der Premiere des neuen Filmes "The Housemaid" sorgte Sydney Sweeney mit einem weißen prachtvollen Kleid und großem Ausschnitt für viel Aufmerksamkeit.
Variety, ein US-amerikanisches Magazin, postete ein Video auf der Social-Media-Platform X, das Sweeney mit ihrem betonten Dekolleté zeigt.
Den Beitrag kommentierte kein Geringerer als Musk persönlich mit einem Meme.
In seinem Antwort-Bild sieht man zunächst eine lächelnde Frau mit großer Oberweite. Daneben steht: "wie es aussieht". Dann folgt ein weiteres Bild mit den Worten "Wie es sich anfühlt" und ein Anatomie-Foto mit rot markierter Wirbelsäule.
Zudem sagt die Frau auf der anscheinend KI-generierten Grafik mit kindlicher Stimme "Aua", dazu schrieb Musk: "Kann nicht leicht sein".
Nicht Elon Musks erster bizarrer Kommentar
Was der Multimilliardär damit aussagen möchte, scheint klar zu sein: Große Brüste bringen eine schmerzende Wirbelsäule mit sich. Das stieß auf großes Entsetzen und Irritation bei den Usern.
"Was macht der Typ denn hier?", hieß es in den Kommentaren. "Sie ist 30 Jahre jünger als du. Komisch."
Bereits 2024 fiel Musk mit einer sarkastischen Bemerkung negativ auf, als er einen Post über Rekord-Brecherin Taylor Swift (36) veröffentlichte. Sein Anlass war ihre Unterstützung für Kamala Harris (61) bei der Präsidentschaftswahl.
"Na schön, Taylor ... Du hast gewonnen ... Ich werde dir ein Kind schenken und deine Katzen mit meinem Leben beschützen", witzelte der 54-Jährige damals.
"Zwischen dieser Reaktion auf Taylor Swift und jener auf Sydney Sweeney weiß ich nicht, welcher Tweet von Elon Musk erbärmlicher ist", kommentierte ein Nutzer den aktuellen Beitrag entsetzt.
Titelfoto: Bildmontage: PATRICK T. FALLON / AFP; picture alliance/dpa/dpa-Zentral