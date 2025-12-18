Fans irritiert: Das sagt Elon Musk zu Sydney Sweeneys Brüsten

USA - Nachdem Schauspielerin Sydney Sweeney (28) mit einem atemberaubenden Look auf dem roten Teppich begeisterte, sorgte ein Kommentar von Tesla-CEO Elon Musk (54) für Irritation.

Sydney Sweeney (28) entzückte bei der "The Housemaid"-Premiere mit einem bodenlangen Kleid. © Bildmontage: Patrick T. Fallon / AFP

Bei der Premiere des neuen Filmes "The Housemaid" sorgte Sydney Sweeney mit einem weißen prachtvollen Kleid und großem Ausschnitt für viel Aufmerksamkeit.

Variety, ein US-amerikanisches Magazin, postete ein Video auf der Social-Media-Platform X, das Sweeney mit ihrem betonten Dekolleté zeigt.

Den Beitrag kommentierte kein Geringerer als Musk persönlich mit einem Meme.

In seinem Antwort-Bild sieht man zunächst eine lächelnde Frau mit großer Oberweite. Daneben steht: "wie es aussieht". Dann folgt ein weiteres Bild mit den Worten "Wie es sich anfühlt" und ein Anatomie-Foto mit rot markierter Wirbelsäule.

Zudem sagt die Frau auf der anscheinend KI-generierten Grafik mit kindlicher Stimme "Aua", dazu schrieb Musk: "Kann nicht leicht sein".