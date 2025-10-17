Familie gibt Todesursache bekannt: Daran starb Diane Keaton
Los Angeles - Die amerikanische Schauspiellegende Diane Keaton (†79) verstarb am 11. Oktober ganz unerwartet. Nun offenbarte die Familie des Filmstars die Ursache ihres Ablebens: Sie erlag den Folgen einer Lungenentzündung.
Wie das "People"-Magazin berichtet, habe sich Keatons gesundheitlicher Zustand "sehr plötzlich" verschlechtert. "Ihr Tod ist so unerwartet gewesen, besonders für jemanden mit so viel Stärke und Kampfgeist", erzählte eine anonyme Quelle der Zeitschrift.
Sie fügte hinzu: "In ihren letzten Monaten war sie nur von ihrer engsten Familie umgeben, die sich dafür entschied, die Dinge sehr privat zu halten. Selbst langjährige Freunde waren sich nicht ganz im Klaren darüber, was geschah."
Die Angehörigen der Oscar-Preisträgerin seien dankbar über die außergewöhnlichen Botschaften der Liebe und Unterstützung, die sie in den letzten Tagen für Diane erhalten haben.
Diane Keaton setzte sich vor allem für Tiere und Obdachlosengemeinden ein. "Daher wäre jede Spende in ihrem Gedenken an eine örtliche Lebensmittelbank oder ein Tierheim eine wunderbare und sehr willkommene Hommage an sie", betonte die Familie des Stars in einem Interview mit dem "People"-Magazin.
Titelfoto: Fotomontage:AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP