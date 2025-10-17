Nanu, welche Hollywood-Stars treiben sich denn hier auf dem Kürbisacker rum?
Los Angeles (USA) - Sieht so etwa das pure Familienglück aus? Man möchte es glatt glauben, wenn man sich den neuesten Instagram-Beitrag von Schauspielerin Kaley Cuoco (39) ansieht.
Die 39-Jährige hatte es zusammen mit ihrem Verlobten, dem Schauspieler Tom Pelphrey (43, "Ozark"), und der gemeinsamen Tochter Matilda in ein oranges Kürbis-Wunderland verschlagen.
Cuoco - vielen besser bekannt durch ihre Paraderolle als die mit den Nerds Sheldon und Leonard Tür an Tür wohnende "Penny" in der Kultserie "The Big Bang Theory" - teilte am Donnerstag eine Fotostrecke mit den schönsten Kürbis-Schnappschüssen.
Im Mittelpunkt stand selbstredend Töchterchen Matilda. Die Zweijährige hatte sichtlich ihren Spaß, lächelte immer wieder in die Kamera, streckte auch mal rotzfrech ihre Zunge heraus oder turnte auf XXL-Kürbissen herum.
"🎃 Ist es wirklich Herbst, wenn man keine solchen Fotos macht?! 🍁 🎃 Meine süßeste kleine Familie, ich kann es kaum aushalten 🥹", schrieb die 39-Jährige als Kommentar zu ihren Bildern.
Kaley Cuoco und Tom Pelphrey sind seit vergangenem Jahr verlobt
Cuoco, die laut eigener Aussage stets darum bemüht sei, DAS perfekte Familienfoto zu schießen, und ihr Liebster Tom Pelphrey verlobten sich im August des vergangenen Jahres. Im März 2023 kam die kleine Matilda zur Welt.
Im Interview mit People sprach die Schauspielerin jüngst darüber, ob die Zweijährige irgendwann einmal ihren berühmten Eltern beruflich nacheifern werde. Die Antwort hätte allerdings deutlicher nicht ausfallen können.
"Tom und ich lachen darüber, weil wir finden, dass sie eine furchtbare Schauspielerin ist", sagte Cuoco. Das werde besonders deutlich, wenn Matilda auf die Tränendrüse drückt, um ihren Willen durchzusetzen.
"Wir durchschauen sie sofort und sagen dann: 'Nein, damit kommst du nicht durch, kleine Dame'", erzählte 39-Jährige.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/kaleycuoco