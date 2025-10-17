Nanu, welche Hollywood-Stars treiben sich denn hier auf dem Kürbisacker rum?

Los Angeles (USA) - Sieht so etwa das pure Familienglück aus? Man möchte es glatt glauben, wenn man sich den neuesten Instagram-Beitrag von Schauspielerin Kaley Cuoco (39) ansieht.

Kaley Cuoco (39), ihr Verlobter Tom Pelphrey (43) und Töchterchen Matilda (2) hatten ihren Spaß. © Screenshot/Instagram/kaleycuoco

Die 39-Jährige hatte es zusammen mit ihrem Verlobten, dem Schauspieler Tom Pelphrey (43, "Ozark"), und der gemeinsamen Tochter Matilda in ein oranges Kürbis-Wunderland verschlagen.

Cuoco - vielen besser bekannt durch ihre Paraderolle als die mit den Nerds Sheldon und Leonard Tür an Tür wohnende "Penny" in der Kultserie "The Big Bang Theory" - teilte am Donnerstag eine Fotostrecke mit den schönsten Kürbis-Schnappschüssen.

Im Mittelpunkt stand selbstredend Töchterchen Matilda. Die Zweijährige hatte sichtlich ihren Spaß, lächelte immer wieder in die Kamera, streckte auch mal rotzfrech ihre Zunge heraus oder turnte auf XXL-Kürbissen herum.

"🎃 Ist es wirklich Herbst, wenn man keine solchen Fotos macht?! 🍁 🎃 Meine süßeste kleine Familie, ich kann es kaum aushalten 🥹", schrieb die 39-Jährige als Kommentar zu ihren Bildern.