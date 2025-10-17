Spuck-Eklat live vor der Kamera! Reality-Star rotzt Gegnerin ins Gesicht

Essen – Das hat gesessen! Beim letzten Termin vor dem "Fame Fighting"-Event haben sich die Kontrahenten noch einmal die Meinung gegeigt. Es wurde auch handgreiflich und eklig.

Die Attacke: Hati Suarez (25, l.) spuckt Jennifer Iglesias (27) ins Gesicht. © TAG24

Die heftigste Attacke hatte Hati Suarez (25) mit auf die Bühne gebracht. Nach dem offiziellen Wiegen stand sie sich mit ihrer Gegnerin Jennifer Iglesias (27) gegenüber.

Dabei spuckte die 25-Jährige ihrer Reality-Konkurrentin aus wenigen Zentimetern Entfernung Wasser ins Gesicht. "Das hat sie verdient. Die Faust ist heiß", sagte Hati. Die Spuck-Idee entwickelte sie nach eigenen Angaben im Laufe des Tages.

Die Vorgeschichte: Jennifers Trainer habe Fotos beim morgendlichen Vorwiegen von der nackten und nur mit einem Handtuch eingewickelten Hati machen wollen, um zu überprüfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht.

"So einen Druck als Trainer auszuüben, finde ich respektlos", so Hati zu TAG24. "Die schickt irgendwelche Hooligans hier rein, die irgendeine Ansage drücken. Das finde ich respektlos, vor allem einer Frau gegenüber."