Spuck-Eklat live vor der Kamera! Reality-Star rotzt Gegnerin ins Gesicht
Essen – Das hat gesessen! Beim letzten Termin vor dem "Fame Fighting"-Event haben sich die Kontrahenten noch einmal die Meinung gegeigt. Es wurde auch handgreiflich und eklig.
Die heftigste Attacke hatte Hati Suarez (25) mit auf die Bühne gebracht. Nach dem offiziellen Wiegen stand sie sich mit ihrer Gegnerin Jennifer Iglesias (27) gegenüber.
Dabei spuckte die 25-Jährige ihrer Reality-Konkurrentin aus wenigen Zentimetern Entfernung Wasser ins Gesicht. "Das hat sie verdient. Die Faust ist heiß", sagte Hati. Die Spuck-Idee entwickelte sie nach eigenen Angaben im Laufe des Tages.
Die Vorgeschichte: Jennifers Trainer habe Fotos beim morgendlichen Vorwiegen von der nackten und nur mit einem Handtuch eingewickelten Hati machen wollen, um zu überprüfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht.
"So einen Druck als Trainer auszuüben, finde ich respektlos", so Hati zu TAG24. "Die schickt irgendwelche Hooligans hier rein, die irgendeine Ansage drücken. Das finde ich respektlos, vor allem einer Frau gegenüber."
Spuck-Attacke im Instagram-Video bei TAG24
Fame Fighting 2025: "Du stinkst nach Fisch. Du Dreckige!"
"Das Einzige, was mein Trainer gemacht hat, war morgens, als sie sich wiegen wollte, draufzuschauen. Das hat ihr anscheinend nicht gepasst", ergänzte Jennifer bei TAG24. Außerdem warf sie ihrer Gegnerin vor, "keinerlei Respekt vor der Sportart" zu haben.
Zuvor hatte die 27-Jährige die aktuelle "Are You The One - Realitystars in Love"-Kandidatin beleidigt. "Es stimmt, was alle über dich sagen: Du stinkst nach Fisch. Du Dreckige."
Für Aufregung sorgte zudem das Aufeinandertreffen von Aleks Petrovic (32) und Yasin Cilingir (34). Beim Stairdown wurde es kurzzeitig handgreiflich. "Er kann sehr viel labern. Der muss im Ring abliefern, das kann er nicht", äußerte sich Aleks.
Das Reality-Boxevent "Fame Fighting" steigt bereits zum dritten Mal - diesmal am 18. Oktober ab 18 Uhr in der Essener Gruga-Halle und ist live bei Bild streambar.
Titelfoto: TAG24