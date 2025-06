Nicht nur ein "Let's Dance"-Paar: Diego Pooth lässt mit Worten über Ekat aufhorchen

Zwar sei die ganze Tanzreise "einfach verdammt schwer" für ihn gewesen, doch die 38-Jährige habe wirklich alles aus ihm herausgeholt. "Ich bin sehr froh, dass es alles so schön geendet ist", resümierte der Student nicht ohne Wehmut.

In seinen Instagram-Fragerunden wird Diego noch oft zu seiner "Let's Dance"-Zeit befragt. Ein Fan interessierte sich dabei vor allem für das Verhältnis des Promi-Sprosses zu Star-Tänzerin Ekat. Wie hat sich die Beziehung der beiden entwickelt?

Völlig überraschend ging das "Team Smarties" als Sieger aus der diesjährigen Staffel hervor. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ergänzend fügte er dann noch hinzu: "Es war eine wunderschöne Staffel mit ihr und es hat alles wahnsinnig viel Spaß gemacht." Und Diego hat sogar Blut geleckt: Er möchte auf jeden Fall auch in Zukunft noch häufiger das Tanzbein schwingen.

"Ich hätte nie gedacht, dass Tanzen so eine Freude in mir auslöst, und ich muss wirklich sagen: Je mehr Zeit vergeht seit dem Finale, vermisse ich das Tanzen immer mehr. Es war so ein tolles Erlebnis", schwärmte der gebürtige Kölner weiter.

Allzu lange wird es auch nicht mehr dauern, bis das "Team Smarties" wieder gemeinsam über das gebohnerte Parkett schweben wird. Pooth gab bereits einen Ausblick und erklärte: "allerspätestens bei der 'Let's Dance'-Tour im November".

Bei der Rundreise durch die Republik sind die drei Finalisten-Paare in der Regel immer dabei. Neben Diego und Ekat dürfen sich die Fans also auch auf Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Maruster (27) sowie Taliso Engel (23) und Patricija Ionel (30) freuen.

Zu den Favoriten auf den diesjährigen "Dancing Star"-Titel gehörte das Duo Pooth/Leonova eigentlich nie. Trotzdem stießen sie bis ins Finale vor. Dort wählten die TV-Zuschauer sie dann völlig überraschend auf Platz eins.