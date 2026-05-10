Diekmeier-Trennung wird zum Rosenkrieg! Jetzt wehrt sich Dennis gegen Fremdgeh-Vorwürfe
Sandhausen - Seit vielen Jahren waren Dana (40) und Dennis Diekmeier (36) ein Vorzeigepaar, das mit seinen Einblicken ins Familienleben Zehntausende begeisterte und schließlich mit dem Kampf gegen den Krebs von Tochter Delani (15) berührte. Doch seit einigen Wochen ist die heile Welt öffentlich zerbrochen - jetzt wehrt sich Dennis öffentlich gegen Fremdgeh-Vorwürfe seiner Ex-Frau.
"Ich verstehe, dass Dana enttäuscht ist, dass ich so früh eine neue Partnerin habe", sagte der langjährige Profifußballer bei Bild: "Diese Beziehung ist aber erst nach unserer einvernehmlichen Trennung so eng geworden. Ich bin in der Ehe nie fremdgegangen und das weiß sie auch."
Dana hatte die Trennung am 27. April öffentlich gemacht und zunächst nichts zu den Gründen bekannt gegeben. Nachdem Bild veröffentlicht hatte, dass Dennis bereits eine neue Freundin habe und bei ihr wohnen soll, bestätigte der 36-Jährige die Beziehung, sie sei aber nicht der Grund für das Ehe-Aus gewesen.
Dieser Darstellung widersprach Dana entschieden: "So wie er das jetzt hinstellt, ist das gelogen. Er ist vor sechs Wochen ausgezogen und seit vier Wochen stellt er sie als feste neue Partnerin vor. Er kennt die Dame seit mehreren Jahren."
Nicht nur habe er seine Familie wegen seiner neuen Partnerin angelogen, Delani habe deshalb sogar "seit Wochen keinen Kontakt mehr mit ihm, weil er abgestritten hat, eine Neue zu haben".
Eine Nachfrage von TAG24 zu den Vorwürfen seiner Ex-Frau ließ Dennis Diekmeier bisher unbeantwortet.
Dennis und Dana Diekmeier wollen sich auf ihre Kinder konzentrieren
Das ehemalige Traumpaar führt inzwischen einen öffentlichen Rosenkrieg - auch wenn beide Ex-Partner betonen, genau das wegen der Kinder eigentlich nicht zu wollen.
"Das Wichtigste sind unsere Kinder. Für die wünsche ich mir einfach nur Ruhe. Ich war von Anfang an der tollste Vater für sie und das werde ich auch mein Leben lang bleiben", sagte Dennis bei Bild.
Dana erklärte bei RTL: "Ich habe andere Sorgen, ich kümmere mich um meine Kinder. Das Wohl meiner Kinder steht an erster Stelle." Besonders Delani, die seit Januar 2025 tapfer gegen den Krebs kämpft, brauche die volle Aufmerksamkeit der Familie.
Diese hat sie hoffentlich von allen Seiten - trotz der immer schmutziger werdenden Trennung ihrer Eltern.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa