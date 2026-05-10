Diekmeier-Trennung wird zum Rosenkrieg! Jetzt wehrt sich Dennis gegen Fremdgeh-Vorwürfe

Sandhausen - Seit vielen Jahren waren Dana (40) und Dennis Diekmeier (36) ein Vorzeigepaar, das mit seinen Einblicken ins Familienleben Zehntausende begeisterte und schließlich mit dem Kampf gegen den Krebs von Tochter Delani (15) berührte. Doch seit einigen Wochen ist die heile Welt öffentlich zerbrochen - jetzt wehrt sich Dennis öffentlich gegen Fremdgeh-Vorwürfe seiner Ex-Frau.

Nach 16 Jahren Ehe ist Schluss! Dennis (36) und Dana Diekmeier (40) gehen getrennte Wege. © Georg Wendt/dpa

"Ich verstehe, dass Dana enttäuscht ist, dass ich so früh eine neue Partnerin habe", sagte der langjährige Profifußballer bei Bild: "Diese Beziehung ist aber erst nach unserer einvernehmlichen Trennung so eng geworden. Ich bin in der Ehe nie fremdgegangen und das weiß sie auch."

Dana hatte die Trennung am 27. April öffentlich gemacht und zunächst nichts zu den Gründen bekannt gegeben. Nachdem Bild veröffentlicht hatte, dass Dennis bereits eine neue Freundin habe und bei ihr wohnen soll, bestätigte der 36-Jährige die Beziehung, sie sei aber nicht der Grund für das Ehe-Aus gewesen.

Dieser Darstellung widersprach Dana entschieden: "So wie er das jetzt hinstellt, ist das gelogen. Er ist vor sechs Wochen ausgezogen und seit vier Wochen stellt er sie als feste neue Partnerin vor. Er kennt die Dame seit mehreren Jahren."

Nicht nur habe er seine Familie wegen seiner neuen Partnerin angelogen, Delani habe deshalb sogar "seit Wochen keinen Kontakt mehr mit ihm, weil er abgestritten hat, eine Neue zu haben".

Eine Nachfrage von TAG24 zu den Vorwürfen seiner Ex-Frau ließ Dennis Diekmeier bisher unbeantwortet.