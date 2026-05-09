Ehe-Aus soll Familie schwer getroffen haben: Lebt Dennis Diekmeier schon bei seiner neuen Freundin?

Sandhausen - Mit dem herzzerreißenden Kampf um das Leben ihrer an Krebs erkrankten Tochter Delani (15) haben Dennis Diekmeier (36) und seine Ehefrau Dana (40) nicht nur viele Eltern tief bewegt. Ende April verkündete Dana dann allerdings das Liebes-Aus des Paares nach 16 gemeinsamen Jahren . Inzwischen soll der Ex-Fußballprofi bereits ausgezogen sein und eine neue Partnerin haben.

Nach 16 Ehe-Jahren haben sich Dennis (36, l.) und Dana Diekmeier getrennt. © Georg Wendt/dpa

Wie "Bild" unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des früheren HSV-Kickers berichtet, wohnt der 36-Jährige offenbar sogar bereits bei seiner neuen Freundin.

Demnach wurden die beiden in Heidelberg und an seinem Wohnort bei Sandhausen schon mehrfach zusammen gesichtet, Diekmeier würde die Frau auch als seine neue Partnerin vorstellen.

Die Trennung, die vom ehemaligen Rechtsverteidiger ausgegangen sei, und die neue Beziehung sollen sehr schmerzhaft für die Familie gewesen sein. "Dana und die Kinder hat es hart getroffen, insbesondere Delani", so die Quelle laut dem Bericht.

Vor knapp zwei Wochen hatte die 40-jährige Influencerin das Ehe-Aus auf Instagram bekannt gegeben. "Manche Wege im Leben verändern sich - auch dann, wenn man es sich anders gewünscht hat", hieß es in ihrem Post.

Die vergangenen Monate seien sehr herausfordernd gewesen und ihre Kinder würden trotz der schwierigen Situation an erster Stelle stehen, erklärte Dana weiter.

Dennis Diekmeier ließ eine Nachfrage von TAG24 bislang unbeantwortet.