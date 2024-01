"Dieses Mal viel schwieriger": Neue Herausforderung für Serkan Yavuz und Samira

Köln - Das Reality-Pärchen Serkan (30) und Samira Yavuz (30) erwartet zum zweiten Mal Nachwuchs . Doch dieses Mal müssen die Sommerhaus -Gewinner eine neue Herausforderung meistern, wie Samira ihren Fans via Instagram mitteilte.

"Ich finde, einen passenden Namen zu finden dieses Mal viel schwieriger", berichtet die Zweifach-Mama in spe in einer Story.

Bei Töchterchen Nova, die im Mai 2022 zur Welt gekommen ist, sei das viel einfacher gewesen. "Bei Nova wusste ich schon total früh, dass mir der Name sehr gut gefällt und dass das mein Top-Favorit ist", so die ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidatin.

Nervös davon machen lassen will sich Samira allerdings nicht. Vielmehr beruhigt sie sich damit, dass sie ja noch Zeit bis zur Entbindung und damit der finalen Entscheidung hätte.