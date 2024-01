"Wütend, dass es ein Rennen war": Vater von toter Ylvi richtet Botschaft an FC-Nachwuchs-Profis

Köln - Bei einem Horrorcrash auf der A555 zwischen Köln und Bonn, an dem zwei Nachwuchskicker des 1. FC Köln beteiligt waren, kamen Anfang Dezember 2023 eine Mutter und ihre 23-jährige Tochter ums Leben . Nun hat sich der Vater geäußert.

Von dem VW Polo, in dem Mutter Christine und Tochter Ylvi gesessen hatten, blieb nur ein ausgebranntes Wrack übrig. © Sascha Thelen/dpa

Es war der Abend des 1. Dezember, als Mutter Christine und Tochter Ylvi plötzlich aus dem Leben gerissen wurden. Ein Audi rammte ihren VW Polo, der daraufhin Feuer fing.

Am Steuer des Audis soll ein Nachwuchsspieler des 1. FC Köln gesessen haben. Dieser hatte sich mutmaßlich ein illegales Autorennen mit einem weiteren FC-Kicker (beide 20) geliefert und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Gegenüber der Bild äußert sich nun erstmals Ylvis Vater Andreas (49) zu dem tragischen Unfall: "Sie ist einfach weg. Sie ist tot. Aber im Kopf ist es noch nicht richtig angekommen."

Dass Ylvi an dem Abend gemeinsam mit Mutter Christine auf einem Konzert des Rappers Rin in der Kölner Lanxess-Arena war, wusste Andreas nach eigenen Angaben nicht. Erst am nächsten Morgen erreichte ihn ein Anruf der Polizei.

"Man sagte mir, dass ich zur Wache kommen sollte. Ich habe dann angefangen, mir Sorgen zu machen. Ich habe versucht, meine Tochter zu erreichen, doch sie ging nicht ans Telefon", berichtet Andreas.