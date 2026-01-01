Hochzeit auf "Herzensinsel": Dieter Bohlen hat Ja gesagt!

Malediven - Emotionales Highlight zum Jahresende! Dieter Bohlen (71) hat an Silvester auf den Malediven seine langjährige Partnerin Carina Walz (42) geheiratet.

Dieter Bohlen (71) und Carina Walz (42) gaben sich an Silvester das Ja-Wort. © Instagram/dieterbohlen

Still und heimlich hat der Pop-Titan es ein drittes Mal gewagt. Auf den Malediven gaben sich der 71-Jährige und seine knapp 30 Jahre jüngere Partnerin das Ja-Wort.

Vor traumhafter Kulisse wählte Bohlen ein lässiges weißes Hemd, während seine Gattin in einer Robe aus Spitze alle Augen auf sich zog.

Am Neujahrstag erzählte das frisch vermählte Paar der Bild von der heimlichen Hochzeit an dem ungewöhnlichen Tag.

"Carina wollte das so. Dann haben wir jedes Jahr an Silvester nicht nur Party, sondern auch unseren Hochzeitstag, den ich garantiert auch nie vergessen werde. Ich finde das schön", so Bohlen gegenüber Bild.

Die Malediven als Ort des Geschehens waren für das Paar die logische Wahl. "Wir haben gesagt: Wenn wir’s machen, dann hier. Die Malediven sind unsere Herzensinsel", so der Produzent.