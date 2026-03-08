Bohlen-Hochzeit: Carina machte Dieter den Antrag! Doch ein Detail stört den Poptitan

Tötensen/Berlin - Dieter Bohlen (72) und seine Carina (42) feierten am Samstag ihren ersten gemeinsamen TV-Auftritt bei " Klein gegen Groß "! Doch das Show-Duell, weshalb die beiden eigentlich zu Gast waren, wurde kurzerhand zur Nebensache.

Am Samstag waren Dieter Bohlen (72) und seine Carina (42) bei "Klein gegen Groß" zu Gast. © NDR/Thorsten Jander

Erst vor wenigen Wochen gaben sich die beiden nach 20 Jahren Beziehung das Ja-Wort. Eine Entscheidung, bei der auch Moderator Kai Pflaume (58) noch einmal nachhaken musste.

Während der Sendung kam nämlich ein überraschendes Detail ans Licht, was zuvor noch nicht über die Hochzeit der beiden bekannt war: Tatsächlich habe nicht der Pop-Titan selbst, sondern seine Liebste den Antrag gemacht!

"Ich saß da mit ihr aus Jux in diesem kleinen Gummiboot und auf einmal fragt sie mich: 'Wollen wir nicht jetzt langsam heiraten?'", erinnerte sich Bohlen im Gespräch mit Pflaume.

Doch ganz so begeistert war er von dem Antrag seiner Partnerin nicht. "Es war sehr unromantisch", gesteht er weiter. Carina hingegen lässt diese Aussage nicht auf sich sitzen und zeigte sich schockiert: "Mein Antrag war unromantisch?"

Kurze Zeit später konnte der Musiker seine Partnerin jedoch schnell beruhigen. Lediglich den Ort im Gummiboot hätte er unromantisch gefunden, nicht etwa den gesamten Antrag.

Am 31. Dezember 2025 gaben sich die beiden auf den Malediven das Ja-Wort. "Carina wollte das so. Dann haben wir jedes Jahr an Silvester nicht nur Party, sondern auch unseren Hochzeitstag, den ich garantiert auch nie vergessen werde", so der Musiker damals kurz nach der großen Sause.