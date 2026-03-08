Bohlen-Hochzeit: Carina machte Dieter den Antrag! Doch ein Detail stört den Poptitan
Tötensen/Berlin - Dieter Bohlen (72) und seine Carina (42) feierten am Samstag ihren ersten gemeinsamen TV-Auftritt bei "Klein gegen Groß"! Doch das Show-Duell, weshalb die beiden eigentlich zu Gast waren, wurde kurzerhand zur Nebensache.
Erst vor wenigen Wochen gaben sich die beiden nach 20 Jahren Beziehung das Ja-Wort. Eine Entscheidung, bei der auch Moderator Kai Pflaume (58) noch einmal nachhaken musste.
Während der Sendung kam nämlich ein überraschendes Detail ans Licht, was zuvor noch nicht über die Hochzeit der beiden bekannt war: Tatsächlich habe nicht der Pop-Titan selbst, sondern seine Liebste den Antrag gemacht!
"Ich saß da mit ihr aus Jux in diesem kleinen Gummiboot und auf einmal fragt sie mich: 'Wollen wir nicht jetzt langsam heiraten?'", erinnerte sich Bohlen im Gespräch mit Pflaume.
Doch ganz so begeistert war er von dem Antrag seiner Partnerin nicht. "Es war sehr unromantisch", gesteht er weiter. Carina hingegen lässt diese Aussage nicht auf sich sitzen und zeigte sich schockiert: "Mein Antrag war unromantisch?"
Kurze Zeit später konnte der Musiker seine Partnerin jedoch schnell beruhigen. Lediglich den Ort im Gummiboot hätte er unromantisch gefunden, nicht etwa den gesamten Antrag.
Am 31. Dezember 2025 gaben sich die beiden auf den Malediven das Ja-Wort. "Carina wollte das so. Dann haben wir jedes Jahr an Silvester nicht nur Party, sondern auch unseren Hochzeitstag, den ich garantiert auch nie vergessen werde", so der Musiker damals kurz nach der großen Sause.
Dieter Bohlen in schmerzhaften Unfall auf dem Padel-Platz verwickelt
Doch neben all den romantischen Erinnerungen, teilte Bohlen am Samstagabend in der Show noch eine weitere Anekdote. Diesmal allerdings mit schmerzhaftem Ausgang.
"Da hatte gerade ein neuer Padel-Platz aufgemacht und ich hatte Zuschauer und wollte so richtig den Dicken machen", erklärte er. Doch der Plan schien nicht aufgegangen zu sein.
"Ich hatte eine Sonnenbrille auf und hab mir den Padel-Schläger volle Kanne ins Auge gehauen. Dann kam auf einmal nach dem Unfall ein indischer, verschlafener Arzt mit so einer Spritze - dann wollte er das nähen", erinnerte sich der Musiker weiter.
"Da habe ich gesagt: 'Da wird nichts genäht. Das wird jetzt schön mit Pflaster [zugeklebt]'". Am Ende ging alles glimpflich aus, auch wenn er danach eine Zeit lang kürzertreten musste.
Und das Show-Duell, weshalb Bohlen und seine Carina überhaupt in der Sendung zu Gast waren? Gegen die elfjährige Ameli sollten der 72-Jährige und seine Liebste berühmte Musikvideos aus den 80ern nur anhand der Bilder erkennen und Titel sowie Interpreten nennen. Beide Teams lagen durchgehend richtig, sodass ein Stechen entscheiden musste. Am Ende konnte die Schülerin die Challenge für sich entscheiden.
Wer die Sendung vom Samstag verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek streamen.
Titelfoto: NDR/Thorsten Jander