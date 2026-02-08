TV-Hammer! Dieter Bohlen steht erstmals mit seiner Carina für eine Show vor der Kamera
Tötensen - Erst vor wenigen Wochen haben sich Dieter Bohlen (71) und seine Carina (42) nach mehr als 20 Jahren Beziehung das Ja-Wort gegeben. Und schon folgt die nächste Premiere: Das frisch gebackene Ehepaar steht erstmals gemeinsam für eine Fernsehshow vor der Kamera!
Das Paar ist nämlich zu Gast bei Kai Pflaume (58) in der ARD-Show "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"! Nach Angaben von BUNTE soll die Sendung bereits vor wenigen Tagen aufgezeichnet worden sein.
Das Konzept der Sendung: Prominente werden von Kindern in Duellen herausgefordert, die außergewöhnliche Talente mitbringen.
Wie sich das Ehepaar im Spiel schlägt, ist natürlich noch geheim. Auch um welche Aufgabe es sich handelt, sei bislang nicht bekannt. Für Bohlen ist die Show-Teilnahme allerdings kein Neuland: Bereits 2019 war er Teil der Sendung und trat gegen die damals siebenjährige Shayenne an.
Aufgabe damals: Modern Talking-Hits möglichst schnell erkennen. Der 71-Jährige wurde von seinem kleinen Fan schließlich besiegt.
Dieter Bohlen und Carina erstmal gemeinsam in TV-Show: Weitere Promis erwartet
Neben Bohlen und seiner Carina seien in der neuen Ausgabe auch noch weitere bekannte Gesichter dabei. Mit von der Partie sind Schauspieler Heino Ferch (62), Sänger Johannes Oerding (44), "Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen (50), Ex-Fußballprofi Per Mertesacker (41), Quiz-Experte Sebastian Jacoby (47) sowie Sportmoderator Jochen Breyer (43).
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" wird am 7. März 2026 um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt und ist im Anschluss daran in der Mediathek verfügbar.
Titelfoto: Volker Dornberger/dpa