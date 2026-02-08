TV-Hammer! Dieter Bohlen steht erstmals mit seiner Carina für eine Show vor der Kamera

Tötensen - Erst vor wenigen Wochen haben sich Dieter Bohlen (71) und seine Carina (42) nach mehr als 20 Jahren Beziehung das Ja-Wort gegeben . Und schon folgt die nächste Premiere: Das frisch gebackene Ehepaar steht erstmals gemeinsam für eine Fernsehshow vor der Kamera!

Dieter Bohlen (71) und seine Carina (42) stehen erstmals bei "Klein gegen Groß" für eine Fernsehshow vor der Kamera. (Archivbild) © Volker Dornberger/dpa

Das Paar ist nämlich zu Gast bei Kai Pflaume (58) in der ARD-Show "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"! Nach Angaben von BUNTE soll die Sendung bereits vor wenigen Tagen aufgezeichnet worden sein.



Das Konzept der Sendung: Prominente werden von Kindern in Duellen herausgefordert, die außergewöhnliche Talente mitbringen.

Wie sich das Ehepaar im Spiel schlägt, ist natürlich noch geheim. Auch um welche Aufgabe es sich handelt, sei bislang nicht bekannt. Für Bohlen ist die Show-Teilnahme allerdings kein Neuland: Bereits 2019 war er Teil der Sendung und trat gegen die damals siebenjährige Shayenne an.

Aufgabe damals: Modern Talking-Hits möglichst schnell erkennen. Der 71-Jährige wurde von seinem kleinen Fan schließlich besiegt.