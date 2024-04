Dieter Hallervorden äußert sich zu Kritik an Gaza-Gedicht

Dieter Hallervorden (88) schlägt aktuell viel Kritik entgegen. © Jens Kalaene/dpa

"Ich habe von meinem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht", verteidigte sich Hallervorden am Mittwoch in der RBB-"Abendschau". Er glaube weiterhin, die Situation im Gaza-Streifen sei "nicht mit dem Völkerrecht" vereinbar.

In "Gaza Gaza" kreuzreimt der 88-Jährige anklagende Verse gegen den Krieg und wirft darin unter anderem der Bundesregierung vor, "Apartheid die Treue" zu geloben.

Israel wiederum begehe einen "Völkermord" an den Palästinensern, heißt es in einem anderen Vierzeiler.

In dem dazugehörigen Video blickt der Entertainer ergriffen und bedeutungsschwanger in die Kamera, während kurze Clips das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza verdeutlichen sollen.

Doch stünde einem Künstler, der in der Heimstätte des Holocaust aufgewachsen ist, bei dieser Thematik nicht etwas Zurückhaltung besser zu Gesicht?

Dieter Hallervorden sieht das nicht so. "Natürlich haben wir unglaublich viel Schuld auf uns geladen als deutsches Volk. [...] Aber deswegen muss man trotzdem Dinge ansprechen, so, wie man sie empfindet", betonte er.