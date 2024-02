Dieter Hallervorden schwärmt von seiner Ehe mit Christiane: "Eine absolute Einheit"

Dieter Hallervorden (88) und seine Christiane (58) gaben sich im Juni 2022 feierlich das Ja-Wort. © Hendrik Schmidt/dpa

"Wir sind eine absolute Einheit. Das ist ja eine Sache, die für immer und ewig gedacht ist", sagte der Schauspieler und Theaterbetreiber dem Magazin "Bunte" am Rande einer Veranstaltung in Köln.

Weiter betonte der Komiker: "Und wenn das jemand sagt, der im 89. Lebensjahr steht, dann ist 'für immer und ewig' schon hoch gegriffen."

Zudem habe er mit einem Augenzwinkern und seinem typisch schelmischen Blick gewitzelt: "Da kann man schon einmal lächeln."

Hallervorden hatte Anfang Juni 2022 seine Christiane in Berlin geheiratet, die er liebevoll Divina (übersetzt: Göttliche) nennt.

Bereits 2016 machte der 88-Jährige seine Beziehung zu der Stuntfrau in einem Brief an die "Bild am Sonntag" öffentlich, mit der sich bereits im November 2015 verlobte.