Dieter Maschine Birr wird heute 80: "Es ist fast kitschig schön"

Berlin - Dieter Maschine Birr feiert Geburtstag, und zwar ausgiebig. Im Februar erschien seine mit dem Journalisten Christian Hentschel (57) verfasste Biografie "Maschine - Was bisher geschah ", nächsten Freitag kommt sein neues Album "Mein Weg" auf den Markt. TAG24 sprach mit Maschine über das neue Album, den Streit mit den Puhdys und das Glück in der Familie.

TAG24: Das originale Lied ist zehn Jahre alt. In der Neueinspielung klingt es gesetzter und nachdenklicher als im Original. Was hat sich verändert seit 2014?

Dieter Maschine Birr: Wenn das so ist, ist es Zufall. Die Platte sollte ursprünglich heißen wie das Buch: "Was bisher geschah".

TAG24: Maschine, Dein Album zum 80. heißt "Mein Weg". Das klingt ein bisschen wie "My Way", Sinatra. Ist das Zufall oder gab es Gedanken in diese Richtung?

Das Lied kommentiert aber auch, was ich allgemein beobachte, zum Beispiel bei Jörg Kachelmann, Till Lindemann oder Luke Mockridge . Da kommen irgendwelche Vorwürfe, und die Medien werfen sich darauf, als wären es unbezweifelbare Tatsachen. Wenn sich am Ende zeigt, dass an den Vorwürfen nichts dran ist, haben die Betroffenen den Schaden. Die mussten sich durch die Gosse ziehen lassen.

Birr: Ja, klar. In Verbindung mit dem Streit mit den Puhdys gab es mediale Hetzkampagnen gegen mich. Eine Zeitung nannte mich "Dieter Gier". Das war verletzend, weil es eben falsch ist. Und meine Ex-Kollegen haben nichts getan, um das geradezurücken, was da noch einen draufgesetzt hat.

Birr ist bekannt für seine markante Frise und seine Liebe zu Lederjacken. © Foto Koch

TAG24: Mit 80 Jahren bist Du weit jenseits der Rockerrente. Es scheint, als hättest Du das Arbeitstempo seit Auflösung der Puhdys kaum gedrosselt.

Birr: Das ist so. Was soll ich machen? Musik ist mein Leben! Du kannst Dir nicht vorstellen, was es für eine Freude ist, wenn mir ein neues Lied gelingt. Und wie erfüllend es ist, auf der Bühne zu sein, egal ob ich solo auftrete oder zum Beispiel mit Uwe Hassbecker, mit dem ich vieles mache. Auch Interviews und Talkshows gehören dazu. Solange die Leute mich hören und sehen wollen, und solange ich noch krauchen kann, mache ich weiter.

TAG24: Äußerlich bist Du ganz der Alte: dieselbe Frisur, dieselbe Lederjacke. Wie alt ist das Teil?

Birr: Das mit der Frisur stimmt wohl, das mit der Lederjacke nicht. Ich gönne mir den Luxus, immer wieder eine neue zu kaufen. Ich habe eine Menge solcher Jacken.

TAG24: Es ist kaum vorstellbar, dass es einen mit achtzig nicht irgendwo zwickt. Wie steht es um Deine Gesundheit?

Birr: Erstaunlich gut. Dabei war in den letzten Jahren allerhand los. Krank werden? Ich doch nicht! So habe ich immer gedacht. Dann kamen Borreliose, Darmkrebs, Corona. Inzwischen ist alles wieder in Ordnung. Ein bisschen Long Covid ist wohl übrig geblieben. Beim Treppensteigen habe ich so meine Probleme, auf der Bühne erstaunlicherweise nicht, nur wenn's bergauf geht, mache ich schneller schlapp. Unterm Strich geht es mir aber gut - richtig gut! -, auch dank der Familie.

TAG24: Du bist in zweiter Ehe verheiratet und hast zwei Kinder, Anja und Andy.

Birr: Und zwei Enkeltöchter, Annabell und Amelie! Sylvia und ich sind jetzt 45 Jahre verheiratet. Wir sind eine total intakte Familie, besser geht es nicht. Es ist fast kitschig schön! Das gibt Kraft für alles andere.