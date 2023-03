Diogo Sangre verrät Bedeutung von neuem Gesichts-Tattoo: "Hähnchen süß-sauer" und "Ente mit Reis"

Diogo Sangre (28) präsentierte seinen Instagram-Fans jüngst sein neuestes Gesichts-Tattoo. © Bildmontage: Instagram/diogosangre

Tattoos spielen in Diogos Leben eine große Rolle, denn der ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer lässt seinen Körper nicht nur selbst gern mit neuer Tinte unter der Haut verschönern, sondern steht in seinem eigenen Tattoo-Studio in Köln auch selbst an der Maschine.



Seinen rund 200.000 Instagram-Fans gibt der 28-Jährige dabei hin und wieder kleine Einblicke in seine Arbeit als Tattoo-Künstler - am vergangenen Wochenende überraschte der gebürtige Portugiese seine Follower jedoch mit einem neuen Motiv, das ihm ein befreundeter Tätowierer gestochen hatte.

In seiner Story teilte der "The Real Life"-Darsteller das fertige Ergebnis, das ab sofort für immer sein Gesicht zieren wird. Denn nachdem der Muskelmann sich schon vor einiger Zeit einen kleinen Diamanten unter das rechte Auge stechen lassen hat, folgten nun einige (mutmaßlich chinesische) Schriftzeichen.

"Danke fürs Tat, Bro", schrieb Diogo zu dem Schnappschuss und verlinkte auch den Tätowierer, dem er das Kunstwerk zu verdanken hat. Doch was bedeuten die Schriftzeichen?