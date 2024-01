Dirty Talk mit Lisa Feller: Darauf freut sich die Komikerin in Chemnitz

Chemnitz - Aus dem deutschen Comedy-Geschäft ist Lisa Feller (47, "Schillerstraße") seit Jahren nicht wegzudenken. Am 26. Januar, 20 Uhr, kommt die gebürtige Rheinländerin erstmals mit ihrem Soloprogramm "Dirty Talk" in den Chemnitzer Brauclub.

Lisa Feller: Ich habe eine gute Freundin in Chemnitz, deswegen ist mir die Stadt gar nicht so fremd. Wir freuen uns auch schon, dass wir uns treffen werden. Ich freue mich aber auch auf alle neuen Leute. Außerdem bin ich Cola-Fan, und ich habe gehört, es gibt eine Karls Kola in Chemnitz. Die kenne ich noch nicht und werde sie auf jeden Fall probieren!

TAG24: Auf wen oder was freust du dich hier am meisten?

Lisa Feller: Ich war tatsächlich schon mal mit der Show "Frau Jahnke lädt ein" in Chemnitz, aber das ist jetzt meine Solo-Premiere hier. Ich mag, dass man überall etwas Schönes entdecken kann, wenn man will und sich drauf einlässt.

Lisa Feller: Ich glaube, es gibt keine so wirklich verschwimmenden Grenzen. Es gibt nur eine, und zwar entweder man ist sich einig oder nicht. Ich finde Dirty Talk super, wenn er dort stattfindet, wo er hingehört. Aber wenn der eine "dirty" will und der andere nicht, dann ist es egal, ob es im privaten oder im öffentlichen Raum stattfindet. Dann ist es eine Schieflage.

Lisa Feller: Als ich an dem Programm geschrieben habe, habe ich mich gewundert, dass die Leute immer so schnell empört sind, auch in kleinen Situationen. Das geht schon beim Reißverschlussverfahren los. Warum nicht mal denken: "Eine Autolänge ist nicht wichtig und es tut doch einfach mal gut, freundlich zueinander zu sein", auch wenn es so banal klingt. Ich glaube, das ist einfach ein kleiner Schritt, um die Welt besser zu machen.

TAG24: Glaubst du, dass der Politik "Dirty Talk" in den jetzigen Zeiten helfen könnte?

Lisa Feller: Jeder, der in mein Programm kommt, hat was davon. Also das steht ja schon mal fest. Aber ob es Dirty Talk ist, was die in der Politik brauchen? Vielleicht eher sensiblen Umgang mit Sprache generell. Manchen würde man einfach an der richtigen Stelle Dirty Talk wünschen, und anderen weniger davon.

Aber generell liegt die Wurzel in der Kommunikation, egal ob in der Situation an der Supermarktkasse oder in der Weltpolitik. Es geht immer darum, dass Menschen sich so schwertun, miteinander zu kommunizieren. Die Leute dürfen sich auch selbst nicht immer so wichtig nehmen. Wir sind alle Rädchen in einem Getriebe, aber du bist nicht das Getriebe.

TAG24: Was ist dein persönliches Highlight bei deinem Soloabend?

Lisa Feller: Das gemeinsame Kennenlernen. Ich finde, Comedy live ist einfach am schönsten. Die Leute sagen auch immer "Live ist das ja doch nochmal was ganz anderes". Ich mache nach dem Programm auch immer eine Autogrammstunde, weil ich es interessant finde zu sehen, welche Menschen eigentlich ich meinem Publikum gesessen haben. Das mag ich einfach sehr.

