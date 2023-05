DJ David Puentez: So süß war die Fragerunde mit seiner Omi

Nachdem er seine Großmutter später in Hamburg-Dammtor vom Bahnhof abholte und mit ihr in einem luxuriösen Hotelzimmer eincheckte, wurde dann ein Aperol Spritz gemeinsam mit leckeren Tartelettes auf einer schicken Dachterrasse mit Blick auf die Alster genossen.

Die 83-Jährige, die mit dem Zug anreiste, hatte, wie nicht anders zu erwarten, erstmal eine dicke Verspätung mit der Deutschen Bahn . "Omi gottlos verspätet mit der Bahn ohne Klimaanlage. Die ist irgendwo in Kassel liegen geblieben. Da muss ich mit ihr nachher erstmal 'n kaltes Sektchen trinken gehen!", verkündete der Musiker voller Vorfreude in seiner Story.

Von Mallorca direkt nach Hamburg, um Omi in Empfang zu nehmen: David Puentez ist seit Montag wieder zurück in Hamburg und hatte direkt das nächste Programm auf dem Zettel: Besuch seiner Oma.

David Puentez (37) und seine Oma plaudern auf Instagram aus dem Nähkästchen. © Montage: Screenshot/Instagram/davidpuentez

Bevor es für Benjamin Beyer, so der bürgerliche Name des Musikers, und seine Oma gemeinsam mit Ehefrau Louisa Marie Beyer (35) zum schicken Dinner ging, durfte seine Community Fragen an seine Oma stellen.



Als Erstes wollten die Follower wissen, was die Omi beruflich gemacht hatte? Die fesche Seniorin hatte drei Semester an einer Kunsthochschule studiert, bis sie dann in einem Betrieb gearbeitet und dort Stoffmuster entworfen hat. "Deshalb ist die Omi auch stylisch", kommentiert der Musiker ihr Outfit.

Was mag die Omi an ihrem Enkel am liebsten? "Sein Optimismus", sagte sie und drückte ihrem Ben einen Bussi auf die Wange.

Als die Frage kam, wie viele Männer die Oma des DJs in ihrem Leben hatte, die klare Antwort: Einen. Nur den Opa, den sie damals mit 16 kennengelernt habe, gab es im Leben der 83-Jährigen.