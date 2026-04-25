25.04.2026 18:33 DJ Ötzi gesteht: "Habe 17 Jahre meiner Karriere durchgearbeitet"

DJ Ötzi kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Doch der 55-Jährige konnte seine Erfolge zeitweise gar nicht richtig genießen, wie er jetzt verriet.

Von Linda Drewanz

Salzburg - Musiker DJ Ötzi (55) kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Doch der 55-Jährige konnte seine Erfolge zeitweise gar nicht richtig genießen, wie er jetzt verriet.

DJ Ötzi (55) kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. © Max Slovencik/APA/dpa Nahezu jeder kennt wahrscheinlich mindestens einen Song vom Österreicher, der mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle heißt. 2000 ging sein Hit "Anton aus Tirol" in Deutschland durch die Decke, hielt sich 42 Wochen in den Charts. Doch seine mittlerweile fast drei Jahrzehnte andauernde Karriere kostete viele Mühen. "Ja, ich nehme das jetzt auch anders wahr, weil ich eigentlich 17 Jahre meiner Karriere durchgearbeitet habe und Erfolge wie den 'Stern', die habe ich nicht mal wirklich mitgekriegt", erzählte der gebürtige Tiroler der "Kronen"-Zeitung. "Ein Stern (... der deinen Namen trägt)" hielt sich 2007 wochenlang auf Platz 1 der Charts. Genug hat er aber auch jetzt noch nicht und veröffentlichte am Freitag sein neues Album "Öha" (ähnlich wie der deutsche Ausdruck "oha").

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