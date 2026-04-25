DJ Ötzi gesteht: "Habe 17 Jahre meiner Karriere durchgearbeitet"
Salzburg - Musiker DJ Ötzi (55) kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Doch der 55-Jährige konnte seine Erfolge zeitweise gar nicht richtig genießen, wie er jetzt verriet.
Nahezu jeder kennt wahrscheinlich mindestens einen Song vom Österreicher, der mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle heißt. 2000 ging sein Hit "Anton aus Tirol" in Deutschland durch die Decke, hielt sich 42 Wochen in den Charts.
Doch seine mittlerweile fast drei Jahrzehnte andauernde Karriere kostete viele Mühen. "Ja, ich nehme das jetzt auch anders wahr, weil ich eigentlich 17 Jahre meiner Karriere durchgearbeitet habe und Erfolge wie den 'Stern', die habe ich nicht mal wirklich mitgekriegt", erzählte der gebürtige Tiroler der "Kronen"-Zeitung.
"Ein Stern (... der deinen Namen trägt)" hielt sich 2007 wochenlang auf Platz 1 der Charts. Genug hat er aber auch jetzt noch nicht und veröffentlichte am Freitag sein neues Album "Öha" (ähnlich wie der deutsche Ausdruck "oha").
DJ Ötzis Tochter will eigene Karriere aufbauen
Dabei ist auch seine Tochter Lisa-Marie (23), die in die Fußstapfen ihres Vaters treten will. Auf dem neuen Album singen sie gemeinsam die Lieder "In The Ghetto" und "Ein Lied".
Dass ein erfolgreiches Familienmitglied aber noch kein Freifahrtschein für eine Karriere ist, macht der Österreicher im Gespräch mit "t-online" klar.
"Meine Tochter geht mit großer Ernsthaftigkeit an alles ran, was sie macht - egal ob Moderation oder Musik. Vielleicht geht durch den Namen mal eine Tür eher auf. Aber dafür steht man auch mehr unter Beobachtung. Und durch diese Tür gehen muss man am Ende selbst."
Und einen Tipp für seine Tochter hat er auch: "Ich bin immer nah bei den Menschen geblieben. Ich nehme mein Publikum ernst und weiß: Ohne die Leute da draußen funktioniert es nicht. Und ich habe nie aufgegeben - egal, wie schwierig es manchmal war."
Titelfoto: Max Slovencik/APA/dpa