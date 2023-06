DJ Paul van Dyk überwältigt: Dieser Award macht ihn so glücklich

Im Strandbad Grünau begeisterte der erfolgreiche Berliner Musikproduzenten Paul van Dyk seine Fans. Dafür bekam er nicht nur viel Feedback im Netz.

Von Jenefer Flach

Berlin - Im Strandbad Grünau begeisterte der erfolgreiche Berliner Musikproduzenten Paul van Dyk (51) seine Fans. Dafür bekam der Künstler nicht nur viele Kommentare auf Instagram, sondern auch etwas, das er stolz mit seinen Followern teilte.

Paul Van Dyk (51) wuchs in Ost-Berlin auf und veröffentlichte drei Tage nach der Wende seine erste Single "Perfect Day". © Soeren Stache/dpa Bei schönstem Sonnenuntergang an der Dahme, die direkt am Berliner Strandbad Grünau entlang fließt, konnten Fans am 3. Juni einen Tag am Strand mit Paul van Dyk verbringen. Von 14 bis 22 Uhr wurde hier ausgelassen getanzt und gefeiert, während der gebürtige Eisenhüttenstädter am Mischpult für energievolle Trance-Sounds sorgte. Drei Tage danach meldete sich Paul mit einer Message an seine Fans.

Sold out bei Paul Van Dyk: Das gab es für seine phänomenale Show

Der 51-Jährige ist seit mehreren Jahren eine feste Größe im Musik-Business. © Thomas Frey/dpa Auf Instagram teilte der 51-Jährige ein Foto, in dem er überglücklich mit einem Sold Out Award vor der Kamera steht. "It's a beautiful life! Thank you for a phenomenal show in Berlin and the award", schrieb er unter seinen Post. Die Treue seiner Fans bescherte dem Berliner also nicht nur ein volles Konzert, sondern auch einen Award, den der Künstler definitiv verdient hat. Unter dem Post kommentierten seine Follower, was die Tasten hergaben. Darunter gab es auch viele Fans, die sich für Paul Van Dyk freuten: