DJ-Star Calvin Harris: Wenn Taylor Swift deine Ex ist und deine Frau ihre Mucke feiert ...

DJ Calvin Harris (40) © EPA/Kiko Huesca

"Sobald mein Ehemann das Haus verlässt, höre ich Taylor Swift", gestand Vick Hope (34) einem "Page Six"-Bericht zufolge in der BBC-Radioshow "Going Home with Vick, Katie and Jamie".

Die 34-Jährige und der Musiker sind seit September 2023 verheiratet. Zwischen Mai 2015 und Juni 2016 turtelte Harris mit Swift.

Für Hope wohl kein Grund, ihren Musikgeschmack zu ändern. Wohl aber ein Grund, zumindest etwas abzuwarten, bis man die Lautsprecher voll aufdreht.

Den Zeitraum, in dem sie die Lieder der "Anti-Hero"-Sängerin genießen könne, nutze sie dabei effizient: "Das mache ich nur, wenn ich mein kleines Sättigungsgefühl bekomme. Ein paar Songs, um es aus meinem System zu spülen, und es hat sich erledigt."

Ihr kleines Geheimnis habe Hope offenbart, nachdem sie die Nachricht eines Zuhörers vorgelesen hatte, der behauptete, dass wir doch alle in Abwesenheit des eigenen Partners insgeheim Musik feiern würden, die man gemeinsam nicht hören würde.