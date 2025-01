Djamila Rowe hat die Nase voll von Männern: "Ich will diesen Psycho-Stress nicht"

Die Veteranin des Trash-TV beteuerte in eigenen Worten, dass ihr das mehr Spaß mache als mit einem Mann. "Ich will diesen Psycho-Stress nicht. Ich traue auch keinem Mann mehr. Die gehen heutzutage alle fremd", machte sie ihren Standpunkt deutlich.

"Lieber schaffe ich mir noch ein paar Hunde an, bevor mir ein Mann ins Haus kommt", gab die Visagistin zu verstehen.

Die alleinerziehende Mutter einer Tochter mit den aufgespritzten XXL-Lippen will keine Frösche mehr küssen, wie sie Bild verriet.

Rowe hat nach eigener Auskunft kein körperliches Verlangen nach Sex. © Jens Kalaene/dpa

Neu ist das Liebes-Dilemma nicht. Schon Ende 2023 berichtete Rowe der Bild-Zeitung, dass sie immer noch Single sei - und auch stolz darauf. Bereits damals habe Rowe täglich Zuschriften von Männern in den sozialen Medien erhalten.

"Aber will ich was von denen? Nein. Ich treffe mich nicht mit irgendwelchen Männern. Ich habe viele neue Menschen kennengelernt, aber einen neuen Partner oder gar eine Partnerin? Nein! Will ich nicht, brauche ich nicht", betonte die gebürtige Ostberlinerin damals im Gespräch

Dass sie kein Liebesleben mehr habe, fand sie nicht schlimm: "Ich habe keinen Sex mehr – und vermisse das nicht. Ich habe auch nicht mehr körperlich das Bedürfnis danach, weder mit einem Mann noch mit einer Frau. Ich habe nicht mehr diesen Jagdtrieb. Ich bin auch nicht bei einer Dating-Plattform wie Tinder", erklärte Rowe, die auch nichts von "Freundschaft Plus" hält.