Djamila Rowe hat klare Regeln: "Ich möchte keinen Mann in meinem Bett!"

Berlin - Djamila Rowe (56) geht schon seit geraumer Zeit als Single durchs Leben. Ob das auch an den etwas eigenwilligen Dating-Regeln der amtierenden Dschungelkönigin liegt?

Für Djamila Rowe (56) gibt es nur eine Nummer eins in ihrem Leben: Mops Mimi. © Screenshot/Instagram/djamilarowe (Bildmontage)

"Ich bin Dauer-Single, nicht vermittelbar und nicht verliebt", stellte Rowe im Interview mit RTL am Rande der Premiere des neuen Kinofilms "Falling in Love" klar.

Zwar wünscht sich die frühere Visagistin auch einen treuen und fürsorglichen Mann an ihrer Seite, doch potenzielle Partner scheitern immer wieder an Djamila Rowes hohen Ansprüchen.

"Auf meiner Couch möchte ich keinen Mann haben, in meinem Bett auch nicht. Treffen nur in Hotels", so die etwas überraschende Dating-Regel des Models.

Auf Nachfrage stellte Rowe klar: "Ich möchte keinen Mann in meiner Wohnung. Und in meinem Bett schon gar nicht: Da schläft mein Mops."

Die klare Nummer eins im Leben des Reality-Stars ist Mops-Hündin Mimi (4), mit der Rowe schon lange durch dick und dünn geht. Kein Wunder, dass es die Männer bei dieser tierischen Konkurrenz schwer haben!