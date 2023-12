Djamila Rowe: "Mit Sex und Männern bin ich durch!"

Berlin - Dschungelkönigin Djamila Rowe (56) ist noch immer stolzer Single und will daran so schnell nichts ändern. Denn Männer sind für die Berlinerin unnötig und Sex auch.

In der Vergangenheit habe sich das TV-Sternchen in den verschiedensten Farben ausgelebt. "Ich hatte ein erfülltes Liebesleben, bin zufrieden. Mit Sex und Männern bin ich durch", stellt die 56-Jährige klar.

"Ich habe keinen Sex mehr - und vermisse das nicht", so die alleinerziehende Mutter in einem Interview mit der " Bild ".

Die Berlinerin teilt ihr Bett nicht gern. © Jens Kalaene/dpa

An Anwärtern für ein Liebesabenteuer mit Djamila mangelt es nicht. Jeden Tag würden sich Männer über Social Media bei ihr melden.

Doch wenn die Berlinerin abends mit einem Mann ausgehen will, dann gebe es genug Kandidaten in ihrem Bekanntenkreis.

"Aber das sind alles Freunde, Bekannte und keine potenziellen Lebenspartner. Wir gehen aus und danach geht jeder für sich nach Hause", so Djamila.

"Das ist auch nicht so etwas wie Freundschaft plus ein wenig Sex dazu. Das mache ich nicht, aus dem Alter bin ich raus."

Zwar ist die amtierende Dschungelkönigin glücklicher Dauer-Single, doch ab und an vermisst sie es, innig in den Arm genommen zu werden, wie sie gesteht. In diesen Momenten fehle ihr jemand an der Seite. "Und dann ist da halt niemand", sagte Djamila, die sich laut eigener Aussage nicht gern verletzlich zeigt.

Das TV-Gesicht hat zwei Kinder: Sohn Jeremy (25) und Tochter Jada-Rose (14) stammen aus früheren Beziehungen.