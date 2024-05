Dominik Stuckmann: Deshalb ist er gegenüber neuer Bachelorette "sehr skeptisch"!

Ex-Bachelor Dominik Stuckmann (32, r.) steht der neuen Bachelorette Stella Stegmann (26) derzeit aus gewissen Gründen noch kritisch gegenüber. © Montage: RTL/Pascal Bünning, Screenshot/Instagram/dominik.stuckmann

Mitte April wurde bekannt gegeben, dass Stella Stegmann (26) die neue Bachelorette wird. Eine Berufung, die Ex-Bachelor Dominik Stuckmann im Jahr 2022 innehatte und mit Anna Rossow (35) erfolgreich seine Herzensdame fand.



Bei der Auswahl der ehemaligen "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin hat der vormalige Rosenkavalier allerdings so seine Bedenken, wie er nun in einem Promiflash-Interview offenbarte.

"Ich hab sie mal angeschaut, und ich bin ein bisschen zwiegespalten", berichtet er vielsagend.

Aber was genau stört ihn an Stella? "Ich kenne sie zwar nicht persönlich, aber anscheinend war sie schon mal in einem anderen Format und meinte dort, dass sie für eine Monogamie nicht gemacht ist und eine Partnerschaft eigentlich gar nicht in ihrem Leben funktioniert", erklärt der 32-Jährige.

Aus jenen Gründen stehe er der Junggesellin "erst mal sehr skeptisch" gegenüber.