Beziehungskrise bei Bachelor-Traumpaar? Fans haben plötzlich eine ganz andere Vermutung

Hamburg - Mal wieder brodelte die Gerüchteküche um Ex- Bachelor Dominik Stuckmann (32) und seine Anna Rossow (35) - besonders seit sich die Bachelor-Gewinnerin zuletzt in eine Social-Media-Pause verabschiedet hatte . Doch TAG24 hat die beiden gemeinsam in Hamburg gesichtet. Und die Fans vermuten inzwischen etwas ganz Anderes.

Wegen dieses Kleides vermuten Fans eine Schwangerschaft von Influencerin Anna Rossow (35). © Screenshot Instagram/anna_rossow_, dominik.stuckmann

Auf Instagram hat sich die 35-Jährige bereits vor wenigen Wochen wieder zurückgemeldet - auch Pärchenfotos und -Videos hatte sie hochgeladen.

Und trotzdem brodelte sie lange weiter, die Gerüchteküche um eine mögliche Beziehungskrise des Bachelor-Traumpaars.

Am gestrigen Montag jedoch zeigten sich Anna und Dominik nicht nur offiziell gemeinsam auf dem roten Teppich, anschließend wurden die Wahl-Frankfurter von einer TAG24-Reporterin auch bei einem Dinner in der XO-Seafood-Bar im Hamburger Stadtteil St. Pauli gesichtet.

Ein Grund mehr, davon auszugehen, dass die geposteten Fotos nicht nur zum Schein auf den Accounts erhalten bleiben.

Im Gegenteil: Seit Montagabend kursiert im Netz nun ein ganz anderes Gerücht. Nachdem die 35-Jährige ihren Auftritt in einem langen, silbernen Glitzerkleid auf dem roten Teppich bei den "9:16-Awards" in einem Reel festhielt, häufen sich Gratulationen zu einer möglichen Schwangerschaft.

Doch die Influencerin ist sauer und äußerte sich am Dienstagmorgen mit deutlichen Worten in ihrer Story. "Es ist NICHT ok, mir aus dem Nichts zu einer Schwangerschaft zu gratulieren. Geht's noch?", schrieb sie, löste die Vermutungen aber nicht auf und appellierte nur: "Ich meine, wenn es so ist, dann lasst mir doch Raum zum Kommunizieren. Und wenn es nicht so ist, dann möchte ich mich nicht immer fragen, ob ich mit meinem Outfit Spekulationen auslöse."

Besonders deutlich verwies sie auf den unerfüllten Kinderwunsch vieler Frauen und wie unangebracht solche öffentlichen Spekulationen deshalb seien.