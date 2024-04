Ein bisexuelles Playmate als Bachelorette: Show erhält völlig neues Konzept

Köln/Frankfurt am Main - Die 26-jährige Stella Stegman ist die neue Bachelorette - und mit ihr krempelt RTL die Datingshow gewaltig um. Denn die aktuell in München wohnende gebürtige Frankfurterin ist bisexuell!

Es sei das erste Mal, dass eine bisexuell veranlagte Frau in der Show die heiß begehrten Rosen verteile, gab der Kölner TV-Sender am heutigen Freitag bekannt.

Als Content Creatorin ist Ex-Playmate Stella Stegman bereits sehr erfolgreich: Die 26-Jährige hat rund 331.000 Follower auf Instagram. © Screenshot/Instagram/stella_tiana

Die Content Creatorin mit rund 331.000 Instagram-Followern verriet ferner, dass sie beim Daten von Männern und Frauen durchaus auf unterschiedliche Aspekte achte.

"Mit Frauen bonde ich auf eine andere Art und Weise. Wenn ich Männer date, dann mag ich auch das Männliche. Eine Frau darf hingegen auch sehr weiblich sein", sagte Stella Stegmann.

Show-Erfahrung bringt sie in jedem Fall mit: Im Jahr 2020 trat sich schon in der Netflix-Show "Too Hot to Handle: Germany" auf. Auch in diesem Format ging es um Dates, doch unter verschärften Bedingungen. Intime Kontakte wie etwa Küsse reduzierten das etwaige spätere Preisgeld.

Bei "Die Bachelorette" kann sich Stella Stegman auf unverkrampftere Dates freuen. Wann genau die Staffel 2024 startet, ist noch unklar. RTL gab lediglich bekannt, dass es im Spätsommer so weit sei.