Doppelter Schicksalsschlag an einem Tag: Mariah Carey verliert Mutter und Schwester

Superstar Mariah Carey (55) trauert um ihre Mutter Patricia und Schwester Alison, beide starben am selben Tag. © Kamran Jebreili/AP/dpa

Carey selbst bestätigte gegenüber "People" ihren tragischen Verlust.

Ihre Mutter Patricia (†87) und Schwester Alison (†63) starben beide am selben Tag.

"Mein Herz ist darüber gebrochen, meine Mutter am vergangenen Wochenende verloren zu haben. Traurigerweise, in einer tragischen Wende des Schicksals, verlor meine Schwester am selben Tag ihr Leben", beklagt die Grammy-Gewinnerin in ihrem Statement.

Sie fühle sich gesegnet, noch am vergangenen Wochenende Zeit mit ihrer Mutter verbracht haben zu können, heißt es weiter. "Ich schätze die Liebe und Unterstützung aller und den Respekt für meine Privatsphäre in dieser unmöglichen Zeit."

Woran Patricia Hickey Carey und Alison Carey gestorben sind, ist bislang noch nicht bekannt.