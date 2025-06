TV-Arzt Dr. Wimmer mit klarer Botschaft: "Das sind die Vorzüge einer funktionierenden Ehe"

Hamburg - Nach einem anstrengenden Tag noch los zum Sport. Nicht immer bleibt genügend Energie, um sich aufzuraffen - auch nicht bei TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer (42). Was seine Ehe damit zu tun hat, erklärt der 42-Jährige in seinem neuesten Video .

"Und dann habe ich mich aber überwunden. Und jetzt fühle ich mich ... ich sehe nicht so aus, aber ich fühle mich auf jeden Fall besser als vorher", lächelt der TV-Doc verschwitzt in die Kamera.

Den Schweinehund überwinden - gar nicht so einfach. In seinem Reel spricht Dr. Wimmer offen über einen Moment, den wohl viele kennen: Keine Lust auf Sport, keine Energie, die Couch wirkt plötzlich wie der beste Ort der Welt.

Dabei muss es nicht immer ein mehrstündiges Workout sein, um in Bewegung zu bleiben. Ein Spaziergang mit dem besten Freund sei besser als nichts, rät der Gesundheits-Profi. "Das sind die Dinge, die sich gut anfühlen", erklärt er.

Kleine Impulse zu setzen sei ein guter Start. "Bewegung beginnt im Kopf - und mit deiner Entscheidung", appelliert der TV-Arzt. Einfach starten und das Schritt für Schritt. "In diesem Sinne: Just do it", beendet Dr. Wimmer sein Video, während er sein verschwitztes Haar zurechtmacht.