Schwanger? TV-Arzt Dr. Wimmer liefert Tipps - Was du jetzt wissen musst

Der Hamburger TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer verrät, was während der Schwangerschaft vermieden werden sollte und welche Tricks hilfreich sind.

Von Jana Steger

Hamburg - Dass viele Fragen in der Schwangerschaft aufkommen, ist ganz normal. Was ist erlaubt und was solltest Du lieber vermeiden? Ein Experte klärt auf.

Der Hamburger TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer verrät in einem Video, was während der Schwangerschaft vermieden werden sollte und welche Punkte hilfreich sind. © 123RF/liudmilachernetska, Instagram: doktorjohanneswimmer Ein Baby ist unterwegs – Doch mit der Schwangerschaft beginnt häufig eine Zeit voller Fragen und Unsicherheiten: Was darf ich noch essen? Was sollte ich lieber lassen? Und was tut mir und meinem ungeborenen Kind jetzt wirklich gut? Der Hamburger TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer (42) liefert Antworten. In seinem neuesten Instagram-Video spricht der Experte über die Dos & Don’ts während der Schwangerschaft.

Regeln in der Schwangerschaft: Das solltest du vermeiden

Alkohol und Tabak sind ein absolutes No-Go in der Schwangerschaft. (Symbolbild) © 123RF/corneliussg Absolut tabu sind Alkohol und Nikotin. Beides hat beispielsweise negativen Einfluss auf das Wachstum oder die geistige Entwicklung des ungeborenen Kindes. "Also bitte wirklich konsequent aufhören", appelliert der TV-Doc. Auch bei diversen Lebensmitteln ist Vorsicht geboten. Verzichten sollten Frauen in der Schwangerschaft auf rohes Fleisch wie Salami oder Serrano-Schinken. Auch roher Fisch und nicht pasteurisierte Milchprodukte wie Feta oder Gorgonzola sollten vermieden werden. Der Grund: "Sie können Bakterien oder Parasiten enthalten, die dein Baby schädigen können", erklärt Dr. Wimmer. Ebenso sollte von rohen Eiern und Speisen, die damit zubereitet werden, die Finger gelassen werden. Gleiches gilt für ungewaschenes Obst und Gemüse. Koffein hingegen kann in Maßen und nicht mehr als 200 Milligramm pro Tag konsumiert werden. Dauerhafter Stress wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus. "Gönne dir stattdessen regelmäßig Pausen und sorge für Entspannung - körperlich und psychisch", empfiehlt der Experte.

Auch Medikamente sind mit Vorsicht zu genießen. Die Einnahme sollte immer ärztlich abgesprochen werden.

"Sauna, Solarium und heiße Bäder können Hitzestress für dein Kind bedeuten, den Kreislauf belasten und ebenfalls das Risiko für Früh- oder Fehlgeburt erhöhen", so der TV-Arzt. Ein Verzicht steht auch hier außer Frage.

Regeln in der Schwangerschaft: Das tut Dir gut