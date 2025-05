TV-Arzt Dr. Wimmer denkt an besonderem Tag an verstorbene Tochter

Dr. Johannes Wimmer (42) feierte seinen 42. Geburtstag zusammen mit seiner Tochter. Deren Schwester fehlte dem TV-Arzt an diesem Tag ganz besonders. © Instagram/doktorjohanneswimmer

In einem Instagram-Post gab der Mediziner am Samstag Einblick in seine Gefühlswelt. Zu einem kurzen Video, in dem er die Kerzen auf einer Geburtstagstorte auspustet und dabei von Maximilias jüngerer Schwester unterstützt wird, schrieb Wimmer emotionale Zeilen.

"Ein selbstgebackener Kuchen, fröhliches Kinderlachen und die Gewissheit, dass meine Liebsten gesund sind – mehr wünsche ich mir zu meinem Geburtstag nicht", verdeutlichte der gebürtige Hamburger.

Besonders freue er sich immer auf die Geschichten seiner Mutter, zu der er vor allem seit dem frühen Tod seines Vaters eine extrem enge Bindung habe. "Ihre Worte, ihre Liebe, die vielen Geburtstagsmorgen, die sie mir und meinen Geschwistern trotz aller Herausforderungen geschenkt hat, bedeuten mir unendlich viel", unterstrich Wimmer.

Inzwischen ist er selbst Vater und weiß, welche Bedeutung die eigenen Kinder für einen haben - selbst, wenn sie nicht mehr da sind. "Nun höre ich an meinem Geburtstag das Lachen meiner kleinen Tochter und hoffe, darin auch als leises Echo das Lachen ihrer Schwester zu spüren", so der TV-Arzt.