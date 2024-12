Doppelgänger-Wettbewerb: Welche Siegerin hier 9500 Euro vom Original bekommt

Kanada - Immer wieder werden "Doppelgänger-Wettbewerbe" veranstaltet, um zu sehen, wer einem Promi am ähnlichsten aussieht. So auch zu Drake (38) – und der schenkte der Gewinnerin rund 9500 Euro!

Als Gewinnerin wurde schließlich Makayla Chambers gekürt, die mit zwei Zöpfen – angelehnt an Drakes Look vom Anfang des Jahres – sowie einem falschen Spitzbart, einem übergroßen beigen Pullover und schwarzen Hosen zur Veranstaltung erschien.

Wie Page Six berichtete, organisierte eine örtliche Bäckerei den Contest. Kurz nachdem diese den Wettbewerb bekannt gegeben hatte, schrieb der 38-Jährige ihnen eine Nachricht über Instagram, in der er erklärte, er würde "10 Bands" (umgangssprachlich für 10.000 Dollar) Hauptpreis spenden.

Am vergangenen Samstag fand der Wettbewerb in der kanadischen Heimatstadt Toronto des "God’s Plan"-Sängers statt.

Drake (38) spendete der Gewinnerin 9500 Euro Preisgeld. © Mark J. Terrill/AP/dpa

Ein Influencer stellte ein Video mit den verschiedenen Verkleidungen zusammen und postete es auf Instagram.

Unter den Teilnehmern waren unter anderem "Ozempic Drake", "Denim Drake" und "Durag Drake".

Der Rapper soll eines der Videos selbst geteilt und dazu geschrieben haben: "Ich liebe diese Stadt."

Die Doppelgänger-Wettbewerbe gewannen erstmals im Oktober an Aufmerksamkeit, als es in New York einen Wettbewerb zu Timothée Chalamet (28) gab.

Der "Dune"-Schauspieler tauchte überraschenderweise selbst zu dem Contest auf und verbrachte Zeit mit einigen Fans.