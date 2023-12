Drama bei Annemarie Eilfeld an Heiligabend: "Ja, bei uns hat es gebrannt!"

Wittenberg - Das Fest der Ruhe und Besinnlichkeit sollte für Annemarie Eilfeld (33) alles andere als ruhig starten! Ausgerechnet an Heiligabend musste die Feuerwehr anrücken. Der Grund: Im Haus der Schlagersängerin war ein Feuer ausgebrochen!

Annemarie Eilfeld (33) erlebte an Heiligabend das Riesen-Drama: In der Küche der Schlagersängerin war ein Feuer ausgebrochen! © Montage: Screenshots/instagram.com/annemarie_eilfeld/

"Ich bin noch ein bisschen unter Schock, denn es ging alles so wahnsinnig schnell", entfuhr es Annemarie, während sie auf Instagram davon berichtete, was sich am 24. Dezember bei ihr abspielte. "Ja, bei uns hat es gebrannt. Bei uns war heute hier ein Großeinsatz von der Feuerwehr."

Das Feuer sei plötzlich in der Küche ausgebrochen. "Es hat Peng gemacht und wenige Sekunden später kam ein Lichtblitz und dann ist auch schon Rauch aus dem Schrank unter der Spüle entwischen."

Als die Sängerin sah, was los war, habe sie sich sofort Söhnchen Elian (1) geschnappt, ihn zur Sicherheit ins Auto gesetzt und anschließend die Feuerwehr gerufen. "Wir sind dann zum Nachbarn rüber, weil wir den Leuten hier nicht im Weg stehen wollten. Abgesehen davon war die Küche auch schon ziemlich verqualmt."

Das Feuer war demnach vom Durchlauferhitzer ausgegangen. "Unser Durchlauferhitzer hat Puff gemacht und ist abgebrannt. Das ist jetzt ein schwarzer Aschehaufen und wird dann nach den Feiertagen ersetzt."