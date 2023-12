Drew Barrymore hat im Sexleben "alles ausprobiert" - so tickt der Hollywood-Star jetzt!

Los Angeles (USA) - Schauspielerin Drew Barrymore (48) hat zugegeben, dass sie "alles ausprobiert" hat, wenn es um Sex im Schlafzimmer geht. Inzwischen hält sie sich selbst für "langweilig", weil sie so viel experimentiert hat.

Im Jahr 2021 machte Drew ein weiteres Geständnis über ihre Possen im Schlafzimmer und gestand, dass sie "empfindlich" auf Licht reagiere. "Ich bin sehr seltsam, was die Beleuchtung angeht, ich mag nur natürliches Tageslicht oder sehr weiches Licht."

Ihrem Gast Ross Matthews erzählte Drew, dass sie vor allem in der Missionarsstellung "gut im Bett" sei. Die "Drei Engel für Charlie"-Darstellerin sagte, dass sie damals, als sie jünger war, "alle Energie der Welt hatte", nun aber etwas abgebaut habe.

"Ich kann gewisse perverse Dinge verstehen. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe alles gemacht, deshalb bin ich jetzt so langweilig", sagte die US-Amerikanerin.

"Ich bin ein schmutziger Vogel, aber nur in den Ecken meines Verstandes, wo ich es nie verraten werde und es nur für mich ist", erzählte die Schauspielerin bereits 2022 in ihrem Podcast "Drew's News".

Drew Barrymore ist bisexuell, daher suchte sie lange Zeit nicht zwangsläufig nach einem Mann. © Christopher Smith/Invision/AP/dpa

Als Drew einmal gefragt wurde, ob sie es jemals in einem Auto getrieben habe, tat sie so, als ob sie schüchtern wäre, bevor sie antwortete: "Wer nicht?" Trotz ihrer Offenheit, wenn es um Sex geht, durchlebte die Schauspielerin eine sechsjährige Durststrecke.

In einem früheren Blog-Eintrag schrieb Drew über ihr Leben als alleinerziehende Mutter nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Will Kopelman. Drew gestand, dass sie "nicht in der Lage war, eine intime Beziehung zu haben" und "keine Person ist, die Sex braucht".

Die Schauspielerin sagte auch, dass sie es nicht nötig habe, "da rauszugehen und sich mit Leuten auf dieser Ebene einzulassen", da eine Beziehung mit einem Mann für sie lange Zeit nicht infrage kam.

Drew betrachtet sich selbst als bisexuelle Frau und sprach das bereits 2003 in einem Interview mit Contact Music an.