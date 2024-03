Dschungelcamp-Pärchen Leyla und Mike: Echte Gefühle oder alles nur Fake?

Frankfurt am Main/Essen - Schon während des RTL-Dschungelcamps begann der Flirt zwischen Kandidatin Leyla Lahouar (27) und Mit-Kandidat Mike Heiter (31). Nach dem Ende der Show zeigen sich die beiden auf Instagram und TikTok seitdem immer wieder in trauter Zweisamkeit. Doch ist die aufkeimende Beziehung zwischen den beiden Reality-Sternchen echt, oder nur ein Spiel um mehr Aufmerksamkeit zu erhaschen?

Er sei nicht der Typ für derartige Fake-Aktionen, heißt des in dem Text weiter. Der 31-Jährige versichert darin zudem, dass Leyla und er "in einer ernsthaften Kennenlernen-Phase" seien.

Diese Frage stellen sich offenbar viele ihrer Fans, denn sowohl die Halbtunesierin aus Frankfurt am Main als auch der aus Essen stammende Realitystar äußerten sich am gestrigen Freitagabend auf Instagram dazu.

Daneben gestand Leyla in ihrem Q&A ein, was ihr an dem 31-Jährigen am meisten gefällt: "Er ist einfach wie ich, nur als Mann, und das ist für mich der größte Jackpot 👀🫶🏽."