Neuer Zoff: Dschungelcamp-Leyla teilt gegen Kim Virginia aus

Frankfurt am Main - Zuletzt war in dem öffentlichen Streit der Reality-Girls Ruhe eingekehrt, doch nun hob Leyla Lahouar (28) erneut zu einer verbalen Attacke gegen Kim Virginia Hartung (29) an.

Dennoch seien am Mittwoch Artikel erschienen, in denen stünde, dass Leyla und der Rapper angeblich auswandern wollten - und eine solche Meldung habe Kim Virginia mit Lach-Smileys kommentiert!

Am gestrigen Mittwoch war es mit dem Frieden aber dann vorbei: Die 28-Jährige wandte sich mit einer Instagram-Story an ihre Fans - sowie direkt an Kim Virginia.

Ende Juni kehrte Kim Virginia Hartung (29) Deutschland den Rücken: Sie lebt nun in Dubai. © Montage: Screenshot/Instagram/kimvirginiaa

Die Heiterkeit der ehemaligen Flugbegleiterin rührte ohne Zweifel daher, dass sie erst kürzlich tatsächlich nach Dubai ausgewandert ist.

In ihrer Instagram-Story knöpfte sich Leyla die 29-Jährige vor: "Girl, nur weil Du jetzt Hals über Kopf - aus welchen Gründen auch immer - nach Dubai ausgewandert bist und dort nicht einmal eine eigene Unterkunft hast, eine Wohnung oder sonst was, sondern einfach Dich eingenistet hast bei irgendjemandem", beginnt die mit ernstem Ton vorgetragene Ansage an die Ex von Mike Heiter.

Tatsächlich ist Kim Virginia Hartung in der arabischen Metropole zunächst in dem Apartment einer Freundin untergekommen.

Die Auswanderung der 29-Jährigen bedeute noch lange nicht, "dass wir dasselbe machen wollen, Mausi", geht das Statement von Leyla Lahouar weiter.

"Also, wir suchen uns unsere eigenen vier Wände, in denen auch nur wir beide wohnen und unser Hund, und das in Frankfurt", bekräftigt die 28-Jährige für sich und ihren Lebensgefährten Mike.