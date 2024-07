Dschungelcamp-Leyla bei neuer Show dabei: "Ich hab' richtig Angst!"

Frankfurt am Main - Sie schaffte es ins Finale des berüchtigten RTL-Dschungelcamps , nun stellt sich Leyla Lahouar (28) einer neuen Reality-Show. Am gestrigen Montag ließ die Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln die Bombe platzen.

In dieser Show des Senders ProSieben begeben sich acht Promis auf einen "Blind-Roadtrip durch Europa", wie es in der Ankündigung heißt.

"Es ist so weit: Ich bin bei 'Destination X' dieses Jahr dabei", verkündete Leyla gleich am Beginn einer Instagram-Story.

Auf jeden Fall: Wünscht mir Glück!", sagte die 28-Jährige am Ende der Story und lächelte in die Kamera ihres Smartphones.

Die Sorge der 28-Jährigen ist demnach, dass sie sich womöglich lächerlich machen könnte. Denn sie sagte weiter, dass sie "überhaupt keine Ahnung" von den geografischen Begebenheiten des Kontinents oder prägnanten Sehenswürdigkeiten habe.

"Ich glaube, ich werde denken, dass Länder in Europa sind, die gar nicht in Europa sind. Ich mache Europa einfach größer oder auch kleiner", gab Leyla ihre Befürchtungen wider. Dazu lachte sie verlegen und setzte hinzu: "Gucken wir mal."

Was die Frankfurterin allerdings auch umtreibt: "Es wird ja jetzt das erste Mal sein, dass Mike und ich auch so lange getrennt sind voneinander."

Sie und der Rapper Mike Heiter (32) hatten während ihrer gemeinsamen Zeit im Dschungelcamp zueinander gefunden, nach der TV-Show kamen sie dann offiziell zusammen, und das Pärchen denkt bereits über ein gemeinsames Haus nach.

Die Reality-Show "Destination X" soll im Herbst dieses Jahres sowohl im Fernsehen ausgestrahlt als auch auf Joyn.de zum Streaming bereitgestellt werden. Neben Leyla Lahouar werden unter anderem die Schauspielerin Tina Ruland (57, "Manta, Manta"), der Reality-Darsteller Max Bornmann (28, "Are You the One") und die Tänzerin Ekaterina Leonova (37, "Let’s Dance") mit dabei sein.