Dschungelcamp-Star hat Krebs! Tochter macht Diagnose öffentlich
Hamburg - Was für ein Wechselbad der Gefühle! Eigentlich sprach die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Elena Carrière (29) über ihre neue Beziehung, doch plötzlich veröffentlichte sie die Krebsdiagnose ihres Vaters.
Schauspieler Mathieu Carrière (75) hatte sich selbst bislang nicht zu seiner Krebserkrankung geäußert, das übernahm nun seine Tochter. Im Interview mit Bunte sprach Elena über ihren neuen Freund Nick Mulder (35, Start-up-Unternehmer) und das erste Treffen mit ihrem Vater.
"Mein Papa hat ein ganz wunderbares Herz und ist sehr viel ruhiger und zugewandter geworden, seit er an Prostatakrebs erkrankt war. Er ist richtig altersmilde", erklärte die 29-Jährige. "Nick und er verstehen sich wirklich total gut." Die beiden liefern sich eine gemeinsame Partie Schach nach der anderen.
Bei Männern ist Prostatakrebs in Deutschland mittlerweile die häufigste Krebserkrankung. Pro Jahr erhalten laut Deutschem Krebsforschungszentrum knapp 65.800 Männer diese Diagnose.
Mathieu Carrière stand bereits mit Legenden wie Romy Schneider (†43, "Die Spaziergängerin von Sans-Souci") vor der Kamera, war in zahlreichen Filmen und Serien wie "Rote Rosen" oder "Tatort" zu sehen und nahm am "Dschungelcamp" teil.
Elena Carrière spricht auf Instagram über das Älterwerden der eigenen Eltern
So lernte Elena Carrière ihren neuen Freund kennen
Trotz der Diagnose schwebt seine Tochter Elena liebestechnisch auf Wolke sieben. Verantwortlich dafür ist ihre Mutter. "Bei der Onlinedating-Plattform Hinge hat sie für mich ein Profil kreiert, obwohl ich zuvor noch niemals online gedatet habe", erklärte sie.
Eigentlich war sie zunächst nicht begeistert, traf sich aber ihrer Mutter zuliebe eine Woche später mit ihrem jetzigen Partner auf einen sonnigen November-Spaziergang mit Hund.
Mittlerweile sind Elena und Nick ein Team, machen auch beruflich gemeinsam Sache. Sie haben ein Olivenöl auf den Markt gebracht. "Ich habe mich in meinen Augen extrem bewusst ernährt, war vegan, habe keinen Zucker, keine Kohlenhydrate und kein Gluten zu mir genommen, dafür morgens nie gegessen, sondern den Tag mit Kaffee und einer Zigarette gestartet", sagte sie.
Elena änderte ihren ungesunden Lifestyle. Wer weiß, wozu das gut ist.
