 691

Dschungelcamp-Star hat Krebs! Tochter macht Diagnose öffentlich

Schauspieler Mathieu Carrière ist an Prostatakrebs erkrankt. Das gab seine Tochter Elena in einem Interview bekannt.

Von Alwin Niebel

Hamburg - Was für ein Wechselbad der Gefühle! Eigentlich sprach die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Elena Carrière (29) über ihre neue Beziehung, doch plötzlich veröffentlichte sie die Krebsdiagnose ihres Vaters.

Elena Carrière (29) sprach in einem Interview über die Krebserkrankung ihres Vaters Mathieu.
Elena Carrière (29) sprach in einem Interview über die Krebserkrankung ihres Vaters Mathieu.  © Screenshot/Instagram/elenacarriere

Schauspieler Mathieu Carrière (75) hatte sich selbst bislang nicht zu seiner Krebserkrankung geäußert, das übernahm nun seine Tochter. Im Interview mit Bunte sprach Elena über ihren neuen Freund Nick Mulder (35, Start-up-Unternehmer) und das erste Treffen mit ihrem Vater.

"Mein Papa hat ein ganz wunderbares Herz und ist sehr viel ruhiger und zugewandter geworden, seit er an Prostatakrebs erkrankt war. Er ist richtig altersmilde", erklärte die 29-Jährige. "Nick und er verstehen sich wirklich total gut." Die beiden liefern sich eine gemeinsame Partie Schach nach der anderen.

Bei Männern ist Prostatakrebs in Deutschland mittlerweile die häufigste Krebserkrankung. Pro Jahr erhalten laut Deutschem Krebsforschungszentrum knapp 65.800 Männer diese Diagnose.

Schock für Komiker Martin Short: Seine Tochter ist tot
Promis & Stars Schock für Komiker Martin Short: Seine Tochter ist tot

Mathieu Carrière stand bereits mit Legenden wie Romy Schneider (†43, "Die Spaziergängerin von Sans-Souci") vor der Kamera, war in zahlreichen Filmen und Serien wie "Rote Rosen" oder "Tatort" zu sehen und nahm am "Dschungelcamp" teil.

Elena Carrière spricht auf Instagram über das Älterwerden der eigenen Eltern

So lernte Elena Carrière ihren neuen Freund kennen

Elena Carrière und ihr Freund Nick Mulder (35) machen auch beruflich gemeinsame Sache.
Elena Carrière und ihr Freund Nick Mulder (35) machen auch beruflich gemeinsame Sache.  © Screenshot/Instagram/elenacarriere

Trotz der Diagnose schwebt seine Tochter Elena liebestechnisch auf Wolke sieben. Verantwortlich dafür ist ihre Mutter. "Bei der Onlinedating-Plattform Hinge hat sie für mich ein Profil kreiert, obwohl ich zuvor noch niemals online gedatet habe", erklärte sie.

Eigentlich war sie zunächst nicht begeistert, traf sich aber ihrer Mutter zuliebe eine Woche später mit ihrem jetzigen Partner auf einen sonnigen November-Spaziergang mit Hund.

Mittlerweile sind Elena und Nick ein Team, machen auch beruflich gemeinsam Sache. Sie haben ein Olivenöl auf den Markt gebracht. "Ich habe mich in meinen Augen extrem bewusst ernährt, war vegan, habe keinen Zucker, keine Kohlenhydrate und kein Gluten zu mir genommen, dafür morgens nie gegessen, sondern den Tag mit Kaffee und einer Zigarette gestartet", sagte sie.

Peinlicher Auftritt: Bill Kaulitz wird zum Hochzeits-Crasher
Promis & Stars Peinlicher Auftritt: Bill Kaulitz wird zum Hochzeits-Crasher

Elena änderte ihren ungesunden Lifestyle. Wer weiß, wozu das gut ist.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/elenacarriere

Mehr zum Thema Promis & Stars: