Edith Stehfest vor OnlyFans-Start: "Hole mir zurück, was mir andere genommen haben"

Berlin - Edith Stehfest (30) befindet sich aktuell voll in der Planung ihres künftigen OnlyFans-Accounts. Vor dem Start äußerte sich die " Promis unter Palmen "-Kandidatin erneut zu ihren Beweggründen.

Edith Stehfest (30) ist überzeugt von ihrem neuen Projekt. © Screenshot/Instagram/edithstehfest (BIldmontage)

"Es rappelt in der 'Es bleibt sehr spannend'-Kiste", begann Edith ihren aktuellen Instagram-Post zu dem Thema.

Ihren künftigen Auftritt auf der Erotik-Bezahlplattform beschrieb die Ex-Dschungelcamperin im weiteren Verlauf als "eines der aufregendsten und unbekanntesten neuen Dinge", die sie je gemacht habe.

Stehfest erklärte, dass ihr Projekt für sie persönlich weit über reine Erotik hinausgehe. Vielmehr sieht die 30-Jährige den Schritt als Teil eines persönlichen Heilungsprozesses: "Für mich war mein Körper immer ein Thema, mit dem ich in eher toxischen Beziehungsmustern gefangen war."

Besonders nach früheren Verletzungen und Selbstzweifeln will die zweifache Mutter lernen, ihrem Körper wieder selbstbewusst und mit Akzeptanz zu begegnen.

Zu ihrem eigenen Körper hatte Edith lange eine schwierige Beziehung. Das lag laut der Schauspielerin zum Teil auch an "Partnern, die ich hatte, die nie wirklich geschätzt oder geliebt haben, wie ich aussehe oder mich anfühle".