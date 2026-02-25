Edith Stehfest vor OnlyFans-Start: "Hole mir zurück, was mir andere genommen haben"
Berlin - Edith Stehfest (30) befindet sich aktuell voll in der Planung ihres künftigen OnlyFans-Accounts. Vor dem Start äußerte sich die "Promis unter Palmen"-Kandidatin erneut zu ihren Beweggründen.
"Es rappelt in der 'Es bleibt sehr spannend'-Kiste", begann Edith ihren aktuellen Instagram-Post zu dem Thema.
Ihren künftigen Auftritt auf der Erotik-Bezahlplattform beschrieb die Ex-Dschungelcamperin im weiteren Verlauf als "eines der aufregendsten und unbekanntesten neuen Dinge", die sie je gemacht habe.
Stehfest erklärte, dass ihr Projekt für sie persönlich weit über reine Erotik hinausgehe. Vielmehr sieht die 30-Jährige den Schritt als Teil eines persönlichen Heilungsprozesses: "Für mich war mein Körper immer ein Thema, mit dem ich in eher toxischen Beziehungsmustern gefangen war."
Besonders nach früheren Verletzungen und Selbstzweifeln will die zweifache Mutter lernen, ihrem Körper wieder selbstbewusst und mit Akzeptanz zu begegnen.
Zu ihrem eigenen Körper hatte Edith lange eine schwierige Beziehung. Das lag laut der Schauspielerin zum Teil auch an "Partnern, die ich hatte, die nie wirklich geschätzt oder geliebt haben, wie ich aussehe oder mich anfühle".
Auf Instagram erklärt Edith ihre Motivation
Edith Stehfest will lernen, ihren Körper zu lieben
Auch die Veränderungen, die ihr Körper mit der Geburt ihrer Kinder erfahren habe, seien für sie nicht einfach gewesen.
"Ich möchte lernen, mich nicht mehr zurückzustellen, nur weil ich denke, dass Narben auf meinem Bauch mich für immer unattraktiv machen", erklärte Stehfest weiter. "Weil ich mir das zurückholen möchte, was mir andere genommen haben."
Bereits im vergangenen Jahr hatte sie angekündigt, Anfang des neuen Jahres auf OnlyFans durchzustarten – und sich dabei deutlich gegen Kritik gewehrt. Den häufigen Vorwurf, als Mutter dürfe sie doch keine erotischen Inhalte von sich ins Netz stellen, konterte Edith mit klaren Worten: "DAS GEHT meine Kinder einfach GAR NICHTS an."
Wann genau ihr OnlyFans-Kanal startet und welche Inhalte sie dort veröffentlichen möchte, ließ Stehfest bislang offen.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/edithstehfest (BIldmontage)