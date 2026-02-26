Laura Wontorra wünscht sich Kurzhaarfrisur, dann enthüllt sie ihren neuen Look

Köln - Am 26. Februar wird Laura Wontorra 37 Jahre alt. Kurz vor ihrem Geburtstag wagte die beliebte Moderatorin eine Veränderung auf ihrem Kopf.

Laura Wontorra (36) steht seit vielen Jahren erfolgreich als Moderatorin vor der Kamera. © Hannes P. Albert/dpa

Vor der Kamera steht die Sportjournalistin regelmäßig im Rampenlicht. Auf Instagram zeigt sie zudem auch optisch, wie wandelbar und offen sie für Experimente ist. Und so begeisterte "Wonti" ihre Fans jetzt mit einem neuen, frischen Haarschnitt.

Im Rahmen eines kurzen Videos nahm sie ihre rund 580.000 Follower einfach mit zum Friseur. "Ich werde [...] blutjunge 37", kündigt sie in dem Clip an, dann bittet sie den Scherenakrobaten ihres Vertrauens um "eine blonde Kurzhaarfrisur".

Der Coiffeur zeigt sich dem Wunsch gegenüber durchaus aufgeschlossen. "So Scooter-Vibes", lautet sein erster Kommentar, bevor Laura den mit Spannung erwarteten Countdown für die bevorstehende Verwandlung startet.

Nur einen Wimpernschlag später offenbarte sie das Ergebnis, welches gar nichts mit H. P. Baxxter (61) gemeinsam hat. "Wonti" entschied sich für einen modernen und gepflegten Look, der weiterhin ihre Natürlichkeit unterstreicht.