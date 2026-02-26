Jubiläums-Kracher in Offenbach: Haftbefehl und Co. kommen ins Kickers-Stadion
Offenbach am Main - Auch Haftbefehl kommt! Im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums des Fußballvereins Kickers Offenbach verwandelt sich das Stadion am Bieberer Berg in einen echten Hotspot für Rap-Fans.
Neben Headliner Haftbefehl werden am 19. und 20. Juni auch weitere bekannte Künstler beim großen Urban-League-Festival auftreten.
Unter anderem haben sich bereits Reezy, Summer Cem, Azad, Mo Douzi sowie Fero47 angemeldet.
Dass das Ganze anlässlich des 125-jährigen Geburtstags des hessischen Traditionsklubs stattfindet, dürfte vor allem für Haftbefehl eine Verbindung geschaffen haben.
Denn: Als kleiner Junge stand der gebürtige Offenbacher bei den Kickers im Tor.
Inzwischen ist er der aktuell wohl bekannteste Rapper Deutschlands - nicht zuletzt wegen seiner Netflix-Dokumentation, die in aller Munde war.
Fußball wird zum Jubiläum der Offenbacher Kickers auch gespielt
Gefeiert wird das riesige Jubiläum allerdings nicht nur musikalisch, sondern auch sportlich. Am 25. Juli tragen die Kickers eine Partie gegen den VfB Stuttgart aus.
Am 29. Juli wird dann die Fan-Freundschaft zwischen Bayer Leverkusen und den Offenbachern mit dem großen Jubiläumsspiel zwischen den beiden Klubs gefeiert.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa