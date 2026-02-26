Jubiläums-Kracher in Offenbach: Haftbefehl und Co. kommen ins Kickers-Stadion

Offenbach am Main - Auch Haftbefehl kommt! Im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums des Fußballvereins Kickers Offenbach verwandelt sich das Stadion am Bieberer Berg in einen echten Hotspot für Rap-Fans.

Aykut Anhan (40), alias Haftbefehl, hat für einen Auftritt im Sommer 2026 zugesagt. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

Neben Headliner Haftbefehl werden am 19. und 20. Juni auch weitere bekannte Künstler beim großen Urban-League-Festival auftreten.

Unter anderem haben sich bereits Reezy, Summer Cem, Azad, Mo Douzi sowie Fero47 angemeldet.

Dass das Ganze anlässlich des 125-jährigen Geburtstags des hessischen Traditionsklubs stattfindet, dürfte vor allem für Haftbefehl eine Verbindung geschaffen haben.

Denn: Als kleiner Junge stand der gebürtige Offenbacher bei den Kickers im Tor.

Inzwischen ist er der aktuell wohl bekannteste Rapper Deutschlands - nicht zuletzt wegen seiner Netflix-Dokumentation, die in aller Munde war.