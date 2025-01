Dschungelcamp-Star Jolina Mennen auf offener Straße angefeindet, dann greift sie zum Handy

Hamburg/Bremen - Die Ex- Dschungelcamp -Kandidatin Jolina Mennen (32) wurde in der Hamburger Innenstadt übel beleidigt. Die Szene filmte sie mit ihrem Smartphone.

Das Ganze ereignete sich an der Einkaufsmeile am belebten Jungfernstieg.

In dem Video, das Jolina auf ihrem Instagram-Account hochlud, ist zu sehen, wie sie jemanden hinter der Kamera zunächst höflich darum bittet, eine Aussage zu wiederholen.

"Wenn du in den Spiegel siehst, was siehst du hier? Einen Sch***z und nicht eine Mu***i!", wird sie daraufhin von einer Frau auf offener Straße angeblafft. "So hat Gott dich gemacht und so wirst du bleiben!", ruft diese ihr noch zu, während Jolina sich abwendet und Lippenstift aufträgt, die Handykamera aber weiter laufen lässt.

Äußerlich reagiert die 32-Jährige sehr cool auf die unangenehme Situation und erklärt ihren Fans noch lächelnd: "Herzlich willkommen in Hamburg, ich liebe es!" Doch man kann erahnen, dass es hinter der Fassade ganz anders in ihr aussieht.

Das Video nutzte Jolina dann noch für eine deutliche Botschaft: "Am 23. Februar wählen gehen, damit das nicht unsere Lebensrealität wird!", bat sie ihre Community. Und ihre Fans, darunter auch viele Prominente, stehen natürlich hinter ihr.

"Ich hätte nie gedacht, dass so etwas tatsächlich noch in Deutschland passiert", kommentierte etwa die Schauspielerin Yasmina Filali (49). Und der Moderator Ricardo Simonetti (31) schickte der Influencerin drei Herzschmerz-Emojis.