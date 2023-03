DSDS-Barbie released eigenen Song und startet in Kölner Trash-TV-Format durch

Hamburg - Lange hat sie ihre Fans und Follower auf die Folter gespannt, am Freitag war es dann endlich so weit: Leoni Baltz (24) aka Leoni G 369 hat eine eigene Single samt Video herausgebracht!

Leoni (24) posiert gewohnt aufreizend auf Instagram. © Screenshot/Instagram/leoni.baltz

2020 stand sie noch beim DSDS-Casting vor Dieter Bohlen (69) und überraschte im Barbie-Top mit blondem Haar und vollen Lippen die Jury mit ihrer Stimme. Statt sich weiter den Prüfungen und Herausforderungen des Formats zu stellen, stieg sie trotz Recall-Zettels freiwillig aus.

Anschließend wurde es in Sachen Musik recht still um die dralle Hamburgerin mit dem markanten Blitz-Gesichtstattoo.

Bis jetzt! In der Nacht zu Freitag feierte die 24-Jährige den Release ihrer Single "It's Me" auf Instagram. Fans teilten schon fleißig den Song und zeigten sich begeistert. Auch das dazugehörige Musikvideo scheint mehr als gut anzukommen. Kein Wunder: Zu sehen ist Leoni mit einer Feuer-Krone, beim Feiern und wie sie lasziv aus einem Highheel trinkt.

Victor Nordland hat das Video kreiert, Leoni Baltz hat gemeinsam mit Malin Metten und Benjamin Factor den Text geschrieben.

Worum es in dem Song geht? Na klar! Um Leoni selbst, wie der Titel schon verrät, und offenbar auch um ihren Einstand in die Musikbranche. "Keiner hat gedacht, dass ich das jetzt wirklich mach, doch hier bin ich, fick das Business mit 'nem Dildo in den Arsch", rappt die "Hamburger Slut" unter großzügigem Einsatz von Autotune.

Am heutigen Freitag folgt die Release-Party in Berlin.