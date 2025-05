Dua Lipa beweist Sprachkenntnisse während Konzert: Was dann passiert, überrascht alle

Prag/Tschechien - US-Popstar Dua Lipa (29) ist gerade auf Welttournee und in jedem Land, in dem sie auftritt, singt sie einen Song in der jeweiligen Landessprache. Bei ihrem Stopp in der tschechischen Hauptstadt Prag wählte sie einen Hit von Ewa Farna (31) - doch was dann passierte, sorgte für Gänsehaut!